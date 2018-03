Ustanovna seja italijanskega parlamenta - neveljavne glasovnice in nesoglasja

Berlusconi Ligo obtožuje pajdašenja z Gibanjem petih zvezd

23. marec 2018

zadnji poseg: 23. marec 2018 ob 21:23

Rim - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Novoizvoljeni italijanski parlament se je en mesec po volitvah, na katerih nobena stranka ni osvojila absolutne večine, sešel na ustanovni seji, po kateri pa so se pojavila prva nestrinjanja med političnimi bloki.

Poslanci, med katerimi je tudi zamejska Slovenka Tatjana Rojc, so imeli na programu volitve predsednikov obeh domov, poslanske zbornice in senata, vendar je večina strank napovedala, da bodo njihovi poslanci oddali neveljavne glasovnice.

Trem velikim političnim blokom - populistično Gibanje petih zvezd, desnosredinsko zavezništvo in levosredinska Demokratska stranka (PD) - se pred glasovanjem namreč ni uspelo dogovoriti o imenih predsednikov obeh domov parlamenta.

PD, Gibanje petih zvezd in neofašistična stranka Bratje Italije so pred glasovanjem sporočili, da bodo njihovi poslanci oddali neveljavne glasovnice, neveljavne glasovnice pa naj bi po poročanju tiskovne agencije ANSA oddajali tudi člani skrajno desne Lige in konservativne Naprej, Italija. Zato je praktično nemogoče, da bi poslancem predsednika obeh domov uspelo izvoliti že danes.

Za izvolitev predsednika senata je potrebna dvotretjinska večina oz. 161 glasov, po treh krogih pa zadostuje absolutna večina. Če nobeden izmed kandidatov tudi v tretjem krogu ne bo dobil večine, je predvideno še eno odločanje med kandidatoma, ki bosta v tretjem krogu dobila največ glasov.

Gibanje ni podprlo kandidata stranke Naprej, Italija

Populistično Gibanje petih zvezd, ki je z 32 odstotki glasov na volitvah postalo najmočnejša stranka v parlamentu, je dopoldne tudi dalo vedeti, da ne bo podprlo Paola Romanija iz stranke Naprej, Italija za predsednika senata. 70-letni Romani je bil v preteklosti že obsojen zaradi poneverb.

Silvio Berlusconi se je pred glasovanjem želel sestati z vodjo Gibanja petih zvezd Luigijem Di Maiem, vendar je ta sestanek odklonil, saj je bil za "voditelja desnosredinskega bloka izvoljen Matteo Salvini", voditelj Lige, s katerim se stranka tudi namerava pogovarjati.

Berlusconi je nato Ligo obsodil prekinjanja vezi s stranko Naprej, Italija. Stranki sicer tvorita desnosredinsko koalicijo, a je Liga v nasprotju z javnomnenjskimi anketami na volitvah prehitela stranko Naprej, Italija. Imenovanje Romanija na mesto predsednika senata je bilo sicer med strankama vnaprej dogovorjeno.

Berlusconi zdaj Ligo obtožuje pajdašenja z Gibanjem petih zvezd, ki ni želelo podpreti Romanija. "Poteza Lige je sovražno dejanje, ki uničuje enotnost desnosredinske koalicije in razkriva načrt za vlado Lige in Gibanja petih zvezd," je zapisala stranka Naprej, Italija.

Volitve tudi v zgornjem domu

Tudi v poslanski zbornici je v prvih dveh krogih za izvolitev predsednika nujna dvotretjinska večina oz. 420 glasov, nato zadostuje absolutna večina.

Zasedanje senata je odprl najstarejši senator, nekdanji predsednik države Giorgio Napolitano. "Volitve 4. marca so odnesle vso gotovost in vsa pričakovanja političnih sil," je poudaril 92-letni Napolitano. Kot je dodal, so volivci postavili pod vprašaj tradicijo in vizije ter presekali s preteklostjo, saj se je večina izrekla za netradicionalne politične sile.

Po predsednikih parlamenta na potezi Mattarella

Po izvolitvi predsednikov parlamenta bo italijanski predsednik Sergio Mattarella začel pogovore o oblikovanju vladne koalicije, kar bi se po navedbah nemške tiskovne agencije DPA lahko zgodilo konec marca ali po veliki noči. Nato bo moral Mattarella presoditi, kdo ima najboljše možnosti za oblikovanje koalicije. Koga bo pooblastil za to, še ni jasno, saj na volitvah nobena stranka ali zavezništvo ni osvojilo absolutne večine.

