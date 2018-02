Ivanka Trump pozvala k "maksimalnemu pritisku" na Severno Korejo

Predsednikova hči na diplomatski misiji v Južni Koreji

24. februar 2018 ob 16:43

Pjongčang - MMC RTV SLO

Ivanka Trump je na olimpijskih igrah v Pjongčangu kot vodja ameriške delegacije, da bi pokazala "mehkejšo plat" ameriške diplomacije na Korejskem polotoku, hkrati pa je pozvala k maksimalnemu pritisku na Severno Korejo.

Najstarejša hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa si je, oblečena v ameriške navijaške barve, v Pjongčangu v spremstvu južnokorejske prve dame Kim Jung-sook in zunanje ministrice Kang Kyung-wha ogledala deskarske obračune, pri tem pa pritegnila pozornost tamkajšnjih medijev.

"Ne bi mogli imeti boljše ali pametnejše osebe, ki bi predstavljala našo državo," je tvitnil Trump in pri tem očitno pozabil, da je pred Ivanko ZDA v Pjongčangu zastopa njegov podpredsednik Mike Pence.

Trumpova je na obisku manj kot dva tedna po tem, ko je olimpijske igre - prav tako z namenom pokazati "mehkejšo plat" države - obiskala Kim Yo-jong, priljudna in diplomatska mlajša sestra severnokorejskega vodje Kim Jong Una.

Razhodi med Washingtonom in Seulom?

A Ivankin poziv k "maksimalnemu pritisku" na Sever se ne sklada ravno s trenutno politiko Južne Koreje. Južnokorejski predsednik Moon Jae-in je namreč na petkovi skupni večerji s Trumpovo zagovarjal strategijo jedrske razorožitve prek dialoga.

Strokovnjaki menijo, da imajo zadnja diplomatska približevanja Severa za cilj povzročiti razdor med Washingtonom in Seulom, današnja mešana sporočila iz Južne Koreje pa bi bila lahko znak napetosti med zaveznicama.

"Med Jugom in Severom poteka v času udeležbe Severne Koreje na olimpijskih igrah aktivni dialog," je povedal Moon. "To v veliki meri prispeva k rahljanju napetosti na Korejskem polotoku in izboljšavi odnosa med državama."

Rdeča preproga za Ivanko

Na petkovi večerji so stregli "korejsko hrano, pripravljeno na način, da ugaja tudi tujcem", vključno z bibimbapom, riževo jed z zelenjavo in mesom, "ki enakomerno meša različne sestavine in simbolizira harmonijo", so navedli iz predsedniške palače.

Moon je za Trumpovo, ki služi kot neplačana svetovalka svojega očeta, razprostrl rdečo preprogo in jo pogostil v Modri hiši, predsedniški rezidenci južnokorejskega predsednika.

"Zahvaljujem se vam, da nas gostite tu nocoj, ko ponovno potrjujemo naše prijateljske in partnerske vezi ter potrjujemo našo zavezo h kampanji maksimalnega pritiska, da bi zagotovili razorožitev Korejskega polotoka," je dejala Trumpova, sicer podjetnica in nekdanja manekenka.

Najstrožji krog sankcij do zdaj

Ravno, ko je 36-letna prva hčerka ZDA pristala v Seulu, so ZDA napovedale nov krog sankcij proti Pjongjangu, da bi na ta način izvajale pritisk na jedrski in raketni program Pjongjanga. Sankcije so uperjene proti 27 podjetjem, 28 ladjam in eni osebi, Tajvancu Cang Jung Juanu in njegovima podjetjema, ki Severni Koreji pomagata pri izvozu premoga v Rusijo.

Kot navaja Guardian, je oster pristop Washingtona do Severne Koreje prevladujoča tema obiska Trumpove, kar so potrdile tudi besede tiskovne predstavnice Bele hiše Sarah Huckabee Sanders, ki Ivanko Trump na obisku spremlja.

"Nadaljevali bomo kampanjo maksimalnega pritiska; zadnje sankcije so najstrožje, kar smo jih uvedli proti Severni Koreji. In v tej obliki bomo tudi nadaljevali," je dejala. "ZDA bodo pozvale vse naše zaveznike in partnerje, da aktivneje pristopijo ter storijo več, da bi se nam pri naših prizadevanjih pridružili."

Obisk Trumpove bo ob koncu olimpijskih iger sovpadel z obiskom visoke delegacije iz Severne Koreje, saj se bodo oboji udeležili sklepne slovesnosti v Pjongčangu. Predstavniki ZDA in Južne Koreje pravijo, da v načrtu ni srečanja med obema stranema, vseeno pa špekulacije ostajajo. Pence naj bi se med svojim obiskom Pjongčanga sicer sešel s predstavniki Severne Koreje, a je bilo srečanje v zadnjem hipu odpovedano.

K. S.