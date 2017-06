Izgradnja umetnega otoka predlog v iskanju rešitve za Gazo

Izraelski obveščevalni minister Israel Katz je predstavil predlog o umetnem otoku v Sredozemskem morju, ki bi spodbudil gospodarstvo Gaze in jo povezal s svetom.

Predlog Katza je podrobno predstavljen z videom. Kot piše Reuters, je video na prvi pogled videti kot promocija za luksuzni in visoko razvojni projekt na odprtem morju, ne pa, da gre za prihodnost osiromašenega palestinskega ozemlja. Katz je pripravil idejo o umetnem otoku ob obali Gaze, v načrtu pa je na njem pristanišče, tovorni terminal in celo letališče. V videu pravijo, da je ideja o umetnem otoku namenjena odgovoru na realnost, ki je obenem slaba za Palestince in tudi ne dobra za Izrael.

Izrael še vedno ohranja nadzor nad Gazo

V videu tudi priznavajo, da je cilj vsaj delno spremeniti stališče, da je Izrael kriv za poslabšanje razmer, v katerih živi dva milijona prebivalcev Gaze. Izrael je sicer iz Gaze leta 2005 umaknil vojsko, a Združeni narodi, mednarodne organizacije za človekove pravice ter večina državnikov in pravnikov označuje, da je Gaza še vedno pod izraelsko okupacijo, ki jo podpira tudi Egipt z omejitvami prebivalcev. Zaradi blokade Izraela in Egipta prebivalci ne smejo prosto zapustiti Gaze ali vstopiti vanjo. Prepovedan je tudi pretok blaga, tako izvoz kot uvoz izdelkov. Z blokado želijo pritisniti na Hamas.

Čeprav se je Izrael umaknil, vseeno omejuje dostop do morja in nadzoruje zračni prostor. Tako ohranja neposreden nadzor nad Gazo od zunaj in posredni nadzor nad življenjem na palestinskem ozemlju. Zato je Izrael še vedno odgovoren za Gazo, saj je pot, ki jo oskrbuje, odvisna od Jeruzalema. Hamas, pod upravo katerega je Gaza, že dolgo zahteva izgradnjo pristanišča in obnovo letališča, ki ga je Izrael uničil leta 2001. Predstavnik Hamasa Sami Abu Zuhri predloga ni neposredno komentiral, ampak je dejal le, da je gradnja pristanišča pravica ljudi, ki živijo v Gazi, s čimer bi ublažili njihovo trpljenje in prekinili blokado.

Od obale bi bil otok oddalje tri milje

Cilj načrta Katza je, da bi spremenili to percepcijo, obenem pa se spopadli s širšimi humanitarnimi in gospodarskimi težavami, ki ogrožajo Gazo. Ozemlje dnevno dobiva manj kot tri ure električne energije, brezposelnost pa tu presega 40 odstotkov. Načrt naj bi zahteval v petih letih pet milijard naložb. Po predlogu Katza naj bi bil otok velik približno 525 hektarjev, od obale pa naj bi bil oddaljen približno tri milje. S celino bi bil povezan z nasipom, na sredi katerega bi bil most, s katerim bi urejali dostop. Medtem ko bi Izrael ohranil nadzor nad varnostjo na morju okoli otoka in bi opravljal inšpekcijske preglede v pristanišču, bi bila za varnost na otoku in na kontrolnih točkah odgovorna mednarodna policijska sila.

Poleg humanitarnega in gospodarskega pomena ter izrednih varnostnih prednosti bi otok, na katerem bi bila obsežna infrastruktura, po besedah v videu, okrepil sodelovanje in odnose med Izraelom in državami v regiji. Kot so sporočili predstavniki Katza, naj bi video pokazali kabinetu premierja Benjamina Netanjahuja, kjer so dobili odobritev. Toda minister za obrambo Avigdor Lieberman, ki je odgovoren za politiko o Gazi, ni navdušen nad njim in ga ni podprl. Povedal je, da si Gaza ne zasluži nobenega razvojnega projekta dokler Hamas upravlja ozemlje.

