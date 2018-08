Izrael v napadih na Gazo ubil tri ljudi, tudi nosečnico in 18-mesečnega otroka

Gaza je pod okupacijo 51 let, pod zaporo pa 11 let

9. avgust 2018 ob 07:45

Gaza - MMC RTV SLO

Kot je sporočilo ministrstvo za zdravje v Gazi, so bili v izraelskih zračnih napadih v sredo ubiti trije ljudje, vključno s 23-letno nosečnico in njenim 18-mesečnim otrokom. Izrael pravi, da se je odzval na več deset raket, ki jih je Hamas izstrelil v Izrael.

V osrednji Gazi sta tako umrli Enas Kamaš in njena hčerka, njen mož pa naj bi bil ranjen. V napadih je bil ubit tudi borec Hamasa, še najmanj 12 ljudi pa je ranjenih, sporoča ministrstvo za zdravje.

Izraelska vojska je sporočila, da so izraelski lovci napadli več kot 140 tarč, vključno s poslopjem za proizvodnjo in skladiščenje orožja. Napadi so bili odgovor na okoli 150 raket, ki so bile izstreljene iz Gaze proti Izraelu, sporoča vojska.

Izraelski mediji medtem poročajo, da je bilo v Izraelu zaradi palestinskih raket več ljudi ranjenih, poroča BBC. Izraelska televizija je prikazala poškodbe na hišah in avtomobilih v mestu Sderot.

Rakete izstrelilo oboroženo krilo

Izraelska vojska je še sporočila, da je zadnje nasilje povzročil incident, v katerem so Palestinci v sredo streljali na vozilo izraelske vojske v Gazi. Izrael je nato vrnil ogenj s tanki, nato pa je Hamas izstrelil rakete. Kot so sporočili iz palestinskega gibanja, je rakete izstrelilo njegovo oboroženo krilo brigade Izedina Al Kasama.

Ta teden so izraelske sile ubile dva 23-letna pripadnika gibanja na severu Gaze v mestu Beit Lahia, v sredo pa je izraelska vojska po poročanju palestinske tiskovne agencije Maan news streljala na palestinske kmete na jugu Gaze, pri čemer pa ni bilo poškodovanih.

Odposlanec ZN-a za Bližnji vzhod Nikolaj Mladenov je v sredo obsodil Hamasovo izstrelitev raket, obe strani pa je pozval h koraku nazaj.

Gaza je pod izraelsko okupacijo od leta 1967, od leta 2007 pa Izrael skupaj z Egiptom izvaja še strogo zaporo tega 365 kvadratnih kilometrov velikega ozemlja z okoli dvema milijonoma prebivalcev.

V štirih mesecih več kot 160 ubitih Palestincev

Izrael je od 30. marca letos v Gazi ubil več kot 160 Palestincev, ranil pa več več tisoč, večino med petkovimi protesti proti okupaciji in z zahtevami po pravici beguncev, ki so bili leta 1948 pregnani z njihovih domov, ki so danes v Izraelu.

Vojska na protestnike strelja z ostrostrelci, uporablja prave naboje in naboje, prevlečene z gumo, na protestnike pa meče veliko solzivca, tudi iz brezpilotnih letalnikov. Izraelska vojska pravi, da deluje v samoobrambi.

Na izraelski strani je bil ubit en vojak, poroča BBC, Palestinci pa so čez zid oziroma ograjo v Izrael spustili več zmajev in balonov z zažigalnimi napravami, ki so sprožili nekaj požarov na jugu Izraela.

B. V.