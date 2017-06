Jeremy Corbyn in Theresa May ločeno predstavila mnenja pred volitvami

Premierka se ne želi soočiti z vodjo laburistov

3. junij 2017 ob 12:53

Vodji britanskih konservativcev in laburistov, Theresa May in Jeremy Corbyn, sta na britanski televiziji BBC ločeno odgovarjala na vprašanja občinstva o brexitu, gospodarstvu in jedrskem orožju.

Premierka Theresa May je v 90-minutni oddaji spet zavrnila neposredno soočenje s Corbynom, tako kot že večkrat v tem tednu. Vodji konservativcev in laburistov sta tako na vprašanja odgovarjala ločeno. Premierka je zavrnila Corbynov očitek, da se izogiba razpravi in vztrajala, da raje neposredno odgovarja na vprašanja občinstva.

Zatrdila, da želi spoštovati voljo volivk in volivcev, ki so se junija lani na referendumu odločili za izstop Velike Britanije iz EU-ja, čeprav je sama zagovarjala obstanek v Uniji. Dodala je, da je konservativna stranka edina, ki bo v zvezi s tem vprašanjem upoštevala željo javnosti.

Ankete manj kot teden dni pred volitvami kažejo, da lahko konservativci pričakujejo med 44 in 45 odstotkov glasov, laburisti pa med 36- in 40-odstotno podporo. Razlika med največjima strankama se v zadnjih tednih sicer vztrajno zmanjšuje.



Corbyn branil nasprotovanje jedrskemu orožju

Corbyn, za katerega konservativci pravijo, da bi bila katastrofa, če bi vodil pogajanja o izstopu iz Unije, je medtem izpostavil, da ima ekipo izkušenih ljudi, ki so se sposobni pogajati. Dejal je še, da bi med pogajanji raje izbral kompromis namesto konflikta, da bi tako lahko dosegli dogovor, ki bi bil dober za Veliko Britanijo.

Vodjo laburistov, ki je stranko obrnil precej bolj v levo, so spraševali tudi glede njegovih obljub, da bo zvišal davke za najbogatejše, da bo več denarja za javne storitve. Corbyn je dobil tudi več vprašanj glede svojega stališča do uporabe jedrskega orožja. "Ne želim biti odgovoren za smrt milijonov ljudi, in vi tudi ne," je dejal. Odločno je zavrnil možnost prve uporabe jedrskega orožja, poudaril pa je, da bi si prizadeval, da do kakršne koli uporabe tega orožja ne bi prišlo. Corbyn zagovarja tudi spoštovanje obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o neširjenju jedrskega orožja.

