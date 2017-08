Kanada ob meji z ZDA postavila začasno zatočišče za 500 ljudi

Julija v Kanado prišlo 1.200 prosilcev za azil

10. avgust 2017 ob 11:10

Montreal - MMC RTV SLO

Zaradi vse večjega navala prosilcev za azil, ki peš prihajajo iz ZDA v Kanado, je kanadska vojska na meji postavila začasno zatočišče, ki lahko sprejme 500 ljudi.

V sredo je sto kanadskih vojakov prišlo v kraj Saint-Bernard-de-Lacolle, ki leži tik ob meji z ameriškim mestom Champlain v zvezni državi New York, kjer so postavili ogrevane šotore, ki bodo nudili začasno bivališče za 500 ljudi, saj je na tem območju vse več prehodov meje.

Od začetka leta se je število prosilcev za azil, ki iz ZDA prihajajo v Kanado, močno dvignilo, saj so mnoge prestrašile napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa o boju proti nezakonitim priseljencem. Več kot 4.000 med njih jih je skušalo v Kanado vstopiti nezakonito, na samotnih in nevarovanih krajih. S tem se želijo izogniti določilu iz sporazuma med Kanado in ZDA, sprejetem leta 2014, ki zahteva od migrantov, da vložijo prošnjo za azil v prvi državi, v katero vstopijo, piše Guardian.

V Montrealu po 250 prosilcev za azil na dan

Provinca Quebec je tako postala glavna vstopna točka za mnoge. V zadnjih tednih v Montreal prihaja po 250 migrantov dnevno, v prvega pol leta pa je bilo takih skupno več kot 3.300. Zaradi navala so v mestu zanje nedavno začasno odprli tudi olimpijski stadion.

Okoli 90 odstotkov migrantov je Haitijcev. Mnogi so v državo prišli, potem ko so jim v ZDA zavrnili prošnje za azil, zato upajo, da bodo čez mejo imeli več sreče. Provinca Quebec se je sicer že prej soočala s prihodi večjega števila prosilcev za azil, nazadnje spomladi sirskih beguncev. Sedaj pa gre za najbolj množičen prihod, saj jih je julija prišlo največ do zdaj - 1.200.

Olimpijski stadion, ki so ga postavili ob olimpijskih igrah leta 1976, bodo za namestitev prosilcev za azil uporabljali predvidoma do septembra.

"Poskrbeli bomo zanje"

S povečanim prihodom prosilcev za azil se v zadnjih mesecih soočajo tudi v drugih delih Kanade, zaradi česar uporabljajo za njihovo namestitev tudi hotele in študentske domove. Župan Montreala Denis Coderre je dejal, da gre za še eno posledico imigracijske politike ameriškega predsednika Trumpa. Dodal je, da so Haitijci dobrodošli v Montrealu in da bodo poskrbeli zanje.

V ZDA živi okoli 58.000 Haitijcev.

A. P. J.