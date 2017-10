Kataloncem pet dni časa za razjasnitev položaja

Puigdemonta je pozval, naj jasno odgovori, ali je razglasil neodvisnost ali je ni

11. oktober 2017 ob 07:28,

zadnji poseg: 11. oktober 2017 ob 18:56

Madrid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Španski premier Mariano Rajoy je v nagovoru v parlamentu znova zavrnil kakršno koli mediacijo glede krize v Kataloniji. Kot je dejal, mediacija med zakonom in neposlušnostjo oz. nezakonitostjo ni mogoča. Madrid je dal Puigdemontu pet dni časa za odgovor, ali je razglasil neodvisnost ali ne.

Ni ustave, ki bi priznavala pravico do samoodločbe, je med drugim dejal Rajoy in dodal, da bi lahko spremenili ustavo, a le s spremembo zakonodaje in uveljavljenih pravil. Kot je dejal, demokracije ni mogoče uresničevati zunaj pravil, ki jo urejajo. Če so ta kršena, potem demokracije ni.

Oblastem v Barceloni je očital, da so izrabile svoj institucionalni položaj za nevaren napad zoper institucije in sožitje med državljani. Nezakoniti referendum je označil kot napad na ustavo in enotnost Španije in dodal, da noben izid referenduma ne more legitimizirati neodvisnosti Katalonije. Po njegovih besedah je bil referendum zadnja epizoda za uveljavitev neodvisnosti, ki si jo želijo redki in ki nikomur ne ustreza.

Španija se po Rajoyevih besedah spopada z najresnejšim izzivom v 40-letni demokraciji. Zagovornike samostojnosti Katalonije je tudi obtožil, da svoj nedemokratični načrt vsiljujejo vsem Kataloncem ter da Španija ni imela druge izbire, kot da je ponovno vzpostavila red.

Vlada v Madridu je dala katalonskemu voditelju Carlesu Puidgemontu pet dni časa, da pove, ali je razglasil neodvisnost ali ne. Če bo Puidgemont potrdil, da je razglasil neodvisnost, bo imel še dodatne tri dni časa, da odločitev spremeni. Če tega ne bo storil, bo Madrid uveljavil 155. člen ustave, ki omogoča centralni vladi, da regiji odvzame politično avtonomijo in prevzame neposredno oblast.

Rajoy Puigdemontu: Ste razglasili neodvisnost ali ne?

Rajoy je že dopoldne od katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta zahteval, naj pojasni, ali je razglasil neodvisnost Katalonije ali ne. Premier je pojasnil, da je odgovor na to vprašanje ključen, preden lahko španska vlada sprejme nadaljnje ukrepe, in sicer bi lahko Madrid v skladu s 155. členom ustave prevzel neposredni nadzor nad regijo. Dodal je, da Puigdemont namerno ustvarja zmedo in da želi sam razjasniti zadeve.

Mednarodni denarni sklad (IMF) je danes opozoril, da bančni sistem v Kataloniji ostaja nestabilen, kar negativno vpliva na banke in podjetja. "Razmere ostajajo spremenljive, zato ne bomo špekulirali. Upamo pa, da je stanje mogoče rešiti," je dejal namestnik direktorja oddelka IMF za monetarne in kapitalske trge Matthew Jones.

Predtem je španska vlada zavrnila deklaracijo o neodvisnosti Katalonije, ki jo je v torek podpisal tamkajšnji voditelj Carles Puigdemont, in znova le zamahnila z roko ob pozivih k pogovorom med Madridom in Barcelono.

Bruselj znova za spoštovanje španske ustave

Medtem je Evropska unija znova pozvala k spoštovanju španskega ustavnega reda. Kot je povedal podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis, je komisija o dogodkih v Španiji na kratko razpravljalja na rednem tedenskem kolegiju. V komisiji so poudarili, da zaupajo španskim institucijam, premierju Marianu Rajoyu in drugim političnim silam, ki si prizadevajo najti rešitev v skladu s špansko ustavo. Poleg tega Bruselj podpira prizadevanja za premostitev delitev in fragmentacije za zagotovitev enotnosti in spoštovanja španske ustave, je Dombrovskis z nekaj drugačnimi odtenki ponovil stališče komisije, sporočeno po referendumu o neodvisnosti Katalonije 1. oktobra.

Francija je danes prav tako ponovila poziv, naj se dogovori izvajajo v okviru španske ustave. "Francija se ne more vmešavati v španske notranje zadeve," je dejal tiskovni predstavnik francoske vlade Christophe Castaner.

"Govor nekoga, ki ne ve, kje je, kam gre in s kom hoče iti"

Katalonski regionalni voditelj Puigdemont je v torek naredil korak nazaj in pozval k odložitvi razglasitve neodvisnosti za nekaj tednov, da bi rešitev iskali v dialogu z Madridom. Madrid pa ostaja gluh za vabila iz Barcelone. Tiskovni predstavnik španske vlade je tako po Puigdemontovem govoru dejal, da je implicitna razglasitev neodvisnosti Katalonije nesprejemljiva in da ni mogoče sprejeti veljavnosti referenduma, ki ga je ustavno sodišče prepovedalo, oziroma njegovega izida. Podpredsednica španske vlade Soraya Saenz de Santamaria pa je izjavila, da je bil Puigdemontov govor govor "nekoga, ki ne ve, kje je, kam gre in s kom hoče iti". Dodala je: "Ne Puigdemont ne kdor koli drug nam ne more vsiliti mediacije. Puigdemont je svojo pokrajino pripeljal do najvišje stopnje negotovosti v njeni zgodovini."

Puigdemont: "Nismo zločinci, norci, pučisti"

V nagovoru v katalonskem parlamentu je predsednik katalonske regionalne vlade zagotovil, da namerava uresničiti voljo ljudi na referendumu 1. oktobra, ki so ob 43-odstotni udeležbi prepričljivo podprli neodvisnost Katalonije. A želi si tudi umiriti razmere, zato je parlamentu predlagal preložitev razglasitve neodvisnosti za nekaj tednov, da bi lahko dali priložnost pogovorom z Madridom.

Špansko vlado je obsodil, ker je poskušala na vse načine preprečiti glasovanje, a jo tudi pozval, naj "posluša, morda ne nas, ampak koga drugega". Puigdemont je bil zelo kritičen tudi do preteklih dejanj španske vlade. Poleg tega, da Kataloniji odreka pravico do samoodločbe in da ji Barcelona plačuje preveč davkov, je doslej po njegovih besedah tudi zavračala vsakršen dialog. "Odgovor je bil vedno radikalno in absolutno zavračanje v kombinaciji s preganjanjem katalonskih institucij," je dejal. Vsem Špancem je namenil tudi besede: "Nismo zločinci, norci, pučisti. Smo normalni ljudje, ki bi samo radi glasovali," je dodal. Obenem pa je priznal, da sta obe strani zaskrbljeni glede tega, kako naprej. "Vsi smo del iste skupnosti in naprej moramo skupaj. Edina pot naprej sta demokracija in mir," je poudaril.

Madrid je v primeru enostranske razglasitve neodvisnosti omenjal možnost uvedbe 155. člena ustave, ki predvideva razveljavitev avtonomije Katalonije in vzpostavitve neposredne oblasti.

Bruselj vztraja pri svojem

O razmerah v Španiji oziroma Kataloniji je razpravljala tudi Evropska komisija, ki je ponovila poziv k popolnemu spoštovanju španskega ustavnega reda. V Bruslju so dodali, da zaupajo španskim institucijam, premierju Marianu Rajoyu in drugim političnim silam, ki si prizadevajo najti rešitev v skladu s špansko ustavo. Poleg tega Komisija podpira prizadevanja za premostitev delitev in fragmentacije za zagotovitev enotnosti in spoštovanja španske ustave.

A. P. J., K. T.