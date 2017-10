Katalonski minister: "Gre za očitno pomanjkanje politične volje"

Madrid znova zagrozil z odvzemom avtonomije

18. oktober 2017 ob 14:08

Barcelona/Madrid - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Španija bo sprožila 155. člen ustave, če bo katalonski voditelj Carles Puigdemont vztrajal pri prizadevanjih za neodvisnost pokrajine. Katalonija pričakuje, da se bo o njenem vprašanju razpravljalo na vrhu EU-ja.

Svarilo je Barceloni izrekla podpredsednica španske vlade Soraya Saenz de Santamaria, premier Mariano Rajoy pa je Puigdemonta pozval k razumu. "Prosim vas, delujte razumno, uravnoteženo, dajte prednost interesom vseh državljanov. Odgovorite preprosto, kar ni težko, na vprašanje: Ali ste razglasili neodvisnost Katalonije?" je v parlamentu izjavil Rajoy. Dodal je: "Če ste razglasili neodvisnost, se mora vlada odzvati na določen način; če je niste, se bomo lahko pogovarjali tu, v parlamentu."

Vlada v Madridu je dala Puigdemontu do četrtka čas, da pojasni, ali je prejšnji teden na zasedanju katalonskega parlamenta razglasil neodvisnost Katalonije. V ponedeljek ni ponudil jasnega odgovora, ki ga je zahteval Madrid, ampak je namesto tega znova pozval k pogovorom z Rajoyem.

155. člen ustave, ki bi vladi v Madridu omogočil, da prevzame neposreden nadzor nad pokrajino, ki ima polavtonomen status, še nikoli ni bil uporabljen. Če bi bil, bi to še dodatno zaostrilo najhujšo politično krizo v Španiji v zadnjih desetletjih, ki jo je sprožil prepovedani referendum o neodvisnosti Katalonije. Na njem je 90 odstotkov volivcev glasovalo za samostojnost, čeprav je bila udeležba zgolj 43-odstotna.

Puigdemont je po referendumu podpisal deklaracijo o neodvisnosti, a hkrati zamrznil njeno izvajanje in raje predlagal pogovore z vlado, kar v Madridu ves čas zavračajo.

"Katalonija je evropski problem"

Katalonski zunanji minister Raül Romeva je izrazil pričakovanje, da bo katalonsko vprašanje del pogovorov na dvodnevnem vrhu Evropske unije, ki bo konec tedna v Bruslju, čeprav uradno ne bo na dnevnem redu.

"Katalonija ni in po pričakovanjih tudi ne bo uradno na dnevnem redu vrha EU-ja, a zagotovo bo del pogovorov, saj je to evropsko vprašanje, ki ga je treba obravnavati politično," je dejal katalonski zunanji minister. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ima v četrtek predvideno srečanje z vodjo opozicijskih španskih socialistov Pedrom Sanchezom, je poudaril katalonski minister in ob tem menil, da bi bilo normalno, če bi Juncker govoril tudi s katalonskimi predstavniki.

Minister je poudaril, da se Madrid še naprej odziva z represijo in nasiljem, pri čemer je izpostavil nedavni aretaciji voditeljev civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisno Katalonijo, Jordija Cuixarta in Jordija Sancheza. "To sta politična zapornika, nedolžna človeka, ki jima je prostost odvzeta zaradi njunih mnenj," je poudaril Romeva. "V časih, ko bi morala politika voditi dejanja, je to vsaj presenetljivo," je še opozoril katalonski minister.

Za Katalonijo po ministrovih besedah ni alternative za pogajanja s špansko vlado, ki pa je žal vkopana z "legalističnim stališčem" in se izogiba dialogu. Katalonska stran poziva k dialogu in se zaveda, da zunanje posredovanje ni mogoče, če ne bo zanj tudi španska vlada. "Legitimna katalonska pričakovanja morajo biti konstruktivno naslovljena v obstoječem okviru. To je mogoče. Ne gre za problem zakonitosti, gre za očiten problem pomanjkanja politične volje," je poudaril katalonski minister.

A. P. J.