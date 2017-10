Katalonski minister: "Kako lahko EU živi s tem, kar se dogaja v Kataloniji?"

Španski senat bo o uveljavitvi 155. člena glasoval v petek

23. oktober 2017 ob 10:01

Barcelona/Madrid - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Katalonski voditelj Carles Puigdemont bo po glasovanju španskega senata o 155. členu ustave ostal brez vseh pooblastil in bo tudi nehal prejemati plačo. Na njegovo mesto bo Madrid verjetno imenoval začasnega voditelja Katalonije.

Kot je v radijskem pogovoru še dodala Soraya Saenz de Santamaria, namestnica španskega premierja Mariana Rajoya, bo senat po pričakovanjih 155. člen ustave, ki Kataloniji odvzema avtonomijo, podprl v petek. Takrat bo Puigdemont ostal brez vseh pristojnosti, na njegovo mesto pa bo španska vlada imenovala svojega človeka.

Katalonski zunanji minister Raul Romeva pa je opozoril, da bo Evropska unija izgubila vso verodostojnost, če bo Madridu dopustila, da Kataloniji dejansko odvzame avtonomijo. "Le Katalonci imajo pravico izbirati svoje institucije. Kako lahko Evropska uniji sploh živi z nastalo situacijo? Kako bo sploh ohranila ugled in verodostojnost, če se to zgodi? Lahko vam povem, da ljudje in institucije v Kataloniji odvzema avtonomije ne bomo dopustili."

V pogovoru za BBC je Romeva dodal, da katalonski uradniki ne bodo upoštevali navodil, ki bodo prihajala iz Madrida, ampak bodo vsi, tudi policija, sledili demokratično izvoljenim katalonskim oblastem.

Z živim zidom v bran Puigdemontu

V nedeljo so španske oblasti tudi zagrozile, da bodo Puigdemonta, če bo Katalonija razglasila neodvisnost, aretirale zaradi upora. Španska zakonodaja za upor predvideva do 30 let zaporne kazni. Kot je dejal španski generalni državni tožilec Jose Manuel Maza, je zaradi "resnosti kaznivega dejanja logično in skoraj nujno", da v primeru razglasitve neodvisnosti Puigdemonta in morda tudi druge člane katalonske vlade nemudoma aretirajo in pripeljejo v preiskovalni zapor.

A zagovorniki katalonske neodvisnosti so se odzvali z napovedjo, da bodo aretacijo svojega voditelja skušali preprečiti tako, da bodo okoli parlamenta postavili živi zid.

Madrid napovedal ukrepe

Španska vlada je v soboto na izredni seji v Madridu odločila, da bo ukinila regionalno vlado v Kataloniji in razpustila parlament v Barceloni, v šestih mesecih pa tam izvedla regionalne volitve. Na njih Puigdemont ne bo smel nastopiti niti ne bo smel predlagati kandidatov.

Puigdemont je ravnanje španske vlade označil za napad na demokracijo ter napovedal, da bo sklical sejo katalonskega parlamenta. Po njegovih besedah je španska vlada v Kataloniji izvedla državni udar.

Na ulicah Barcelone se je medtem v soboto zbralo 450.000 zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so protestirali proti španski vladi ter zahtevali izpustitev voditeljev dveh pomembnih civilnih združenj, ki zagovarjata neodvisnost Katalonije - Jordija Cuixarta iz združenja Omnium Cultural in vodje Katalonske narodne skupščine (ANC) Jordija Sancheza. Sanchez in Cuixart sta obtožena spodbujanja več sto protestnikov k oviranju španske policije. Ta je 1. oktobra skušala preprečiti izvedbo katalonskega referenduma o neodvisnosti, s tem, ko je na nekaterih voliščih zasegla glasovnice in volilne skrinjice.

A. P. J.