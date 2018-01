Katalonski poslanci še ne bodo glasovali o Puigdemontu kot novem starem voditelju

Špansko ustavno sodišče: Puigdemont mora biti fizično navzoč

30. januar 2018 ob 11:19

Barcelona,Madrid - MMC RTV SLO, STA

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je preložil za danes napovedano sejo parlamenta, na kateri naj bi poslanci glasovali o Carlesu Puigdemontu kot predsedniku regionalne vlade.

Torrent je sejo preložil za nedoločen čas in ob tem zatrdil, da ima Puigdemont "vso pravico" biti izvoljen in da ostaja edini kandidat za ta položaj. Po njegovem mnenju špansko ustavno sodišče "krši pravice milijonov Kataloncev", ker je ukazalo, da lahko parlament odstavljenega katalonskega predsednika izvoli le, če je ta osebno navzoč na seji. V parlamentarni razpravi mora kandidat za predsednika vlade predstaviti svoj program vladanja, kar namerava Puigdemont storiti po videopovezavi. Nato bo v parlamentu o njem potekalo glasovanje.

Predtem je španski premier Mariano Rajoy Torrenta posvaril pred pravnimi posledicami, če bo vztrajal pri Puigdemontovi kandidaturi. "Predsednik parlamenta bo moral nedvomno prevzeti odgovornost, če ne bo spoštoval odločitev sodišča," je dejal Rajoy za špansko televizijo.

Puigdemont, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev, zato je oktobra zbežal v Bruselj, je edini kandidat za mesto predsednika katalonske vlade. Sam vztraja, da lahko Kataloniji vlada tudi iz Belgije in da se ne namerava vrniti v domovino. Vlada v Madridu je medtem napovedala, da bo v tem primeru ukrepala in podaljšala odvzem avtonomije Kataloniji.

Zaprosil za poslansko imuniteto

55-letni Puigdemont je predsednika katalonskega parlamenta zaprosil tudi za poslansko imuniteto, ki naj bi mu pripadala kot izvoljenemu predstavniku ljudstva, s tem pa naj bi se izognil aretaciji, ki mu grozi ob morebitni vrnitvi v Španijo. Prepričan je namreč, da kot poslanec ne more biti aretiran, razen če ga ujamejo pri kaznivem dejanju.

Stranke v Kataloniji imajo na voljo še dva meseca, da izberejo novega voditelja pokrajine. Če jim to ne bo uspelo, bodo morali v Kataloniji razpisati nove regionalne volitve.

Stranke, naklonjene neodvisnosti, dobile večino

Kandidaturo Puigdemonta podpirata največji katalonski parlamentarni stranki, ki se zavzemata za neodvisnost, Puigdemontova desnosredinska stranka PDeCAT in leva ERC, ki imata skupaj 66 od 135 sedežev. V prvem krogu glasovanja v parlamenta je za izvolitev potrebna absolutna večina, pozneje zadostuje navadna večina. Stranke, ki podpirajo samostojnost Katalonije, so na volitvah v Kataloniji 21. decembra dobile absolutno večino.

A. P. J.