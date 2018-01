Špansko ustavno sodišče blokiralo Puigdemontovo vodenje katalonske vlade

Puigdemont je na begu v Belgiji

28. januar 2018 ob 09:34

Madrid - MMC RTV SLO

Špansko ustavno sodišče je soglasno odločilo, da katalonskemu zagovorniku neodvisnosti Carlesu Puigdemontu prepreči vodenje katalonske vlade, dokler je na begu v tujini.

Puigdemont je namreč od oktobra v Belgiji, kamor je pobegnil po razglasitvi neodvisnosti Katalonije, ker ga zaradi razglasitve in izvedbe referenduma o neodvisnosti pokrajine španske oblasti obtožujejo upora in zlorabe javnih pooblastil, v Španiji pa mu zato grozi aretacija. Preti mu 30 let zapora, poroča BBC.

Odstavljeni katalonski premier je zdaj edini kandidat za vodenje nove katalonske vlade, ustavno sodišče v Madridu pa je na pobudo španske vlade presodilo, da funkcije ne more opravljati iz tujine oziroma mora biti prisoten v katalonskem parlamentu, da priseže kot predsednik vlade. Za to bi po odločitvi sodišča potreboval tudi predhodno sodno dovoljenje.

Puigdemontovi podporniki sicer trdijo, da bi lahko predsednikoval z uporabo tehnologije oziroma videopovezav iz Belgije. Španska policija na špansko-francoski meji je zelo pozorna na morebitno vrnitev Puigdemonta v Španijo na prikrit način.

Katalonski parlament naj bi v torek glasoval za novega premierja, kot rečeno, pa je Puigdemont edini kandidat. V parlamentu imajo tudi po decembrskih predčasnih volitvah, ki jih je razpisala španska vlada, večino zagovorniki neodvisnosti. Vlada je po razglasitvi neodvisnosti sicer začasno ukinila avtonomijo pokrajine in prevzela njeno vodenje.

B. V.