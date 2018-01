Puigdemont in Torrent sta se kljub nasprotovanju španske vlade srečala v Bruslju

Se bo Puigdemont vrnil v Katalonijo na sejo parlamenta?

24. januar 2018 ob 19:22

Bruselj - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Odstavljeni predsednik katalonske vlade Carles Puigdemont se je v Bruslju kljub nasprotovanju Madrida sestal s predsednikom katalonskega parlamenta Rogerjem Torrentom in sporočil, da ne izključuje vrnitve v domovino.

Torrent, tudi sam zagovornik neodvisnosti Katalonije, je dva dni pred srečanjem Puigdemonta predlagal za predsednika Katalonije. Prvotno je bilo predvideno, da bo srečanje potekalo v prostorih katalonske trgovske misije v Bruslju, a je španska vlada srečanje tam prepovedala.

Torrent je po srečanju poudaril, da ima Puigdemont vso pravico, da je izvoljen kot zakonit voditelj Katalonije. Pri tem predsednik katalonskega parlamenta sicer ni pojasnil, kako naj bi to dosegli, niti, kje bo potekala seja parlamenta. Španski pravni strokovnjaki vztrajajo, da mora biti Puigdemont fizično prisoten na seji 31. januarja, na kateri bodo poslanci volili novega predsednika vlade.

"Obstaja veliko možnosti. Idealna možnost je, da prisežem na licu mesta, tega si želimo. Ničesar ne izključujemo," je dejal Puigdemont, ki je v začetku na špansko sodišče naslovil prošnjo za sodelovanje na seji po videopovezavi, vendar je španski premier Mariano Rajoy napovedal, da je ta način nezakonit in da bo v tem primeru španska vlada znova prevzela oblast, zato je Puigdemont prošnjo že umaknil.



Po pogovoru s Torrentom je Puigdemont ponovil svoje dosedanje izjave in špansko vlado pozval, naj odstrani vse ovire za normalen potek seje ter zatrdil, da bodo poskušali vse do zadnjega. Puigdemont sicer trenutno živi v Belgiji, kjer ga španske oblasti ne morejo aretirati, mu pa aretacija grozi ob morebitni vrnitvi v Španijo, kjer so varnostne sile že napovedale strožji mejni nadzor v prihodnjih dneh.

Španske oblasti Puigdemonta zaradi referenduma o samostojnosti Katalonije obtožujejo upora in zlorabe javnih sredstev. Španski premier Mariano Rajoy je že večkrat odločno zavrnil možnost, da bi bil Puigdemont znova predsednik vlade te pokrajine s 7,5 milijona prebivalci. Španski premier je tudi posvaril, da bo vlada v Madridu ohranila neposredno upravo v Kataloniji, če bo Puigdemont poskusil vladati iz Bruslja.

Puigdemont bo program predstavil v videu

Katalonski parlament bo o kandidatu za predsednika regionalne vlade razpravljal najkasneje do konca januarja. Puigdemont mora v razpravi predstaviti svoj program vladanja, kar namerava storiti po videopovezavi. Nato bo v parlamentu o njem potekalo glasovanje.

Kandidaturo Puigdemonta podpirata največji katalonski parlamentarni stranki, ki se zavzemata za neodvisnost, Puigdemontova desnosredinska stranka PDeCAT in leva ERC, ki imata skupaj 66 od 135 sedežev. Stranke, ki podpirajo neodvisnost Katalonije, so na volitvah v Kataloniji 21. decembra dobile večino. Opozicija in španska vlada sta napovedali, da se bosta zoper kandidaturo Puigdemonta pritožili na špansko ustavno sodišče.

J. R.