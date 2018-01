Sodnik zavrnil zahtevo za ponovno izdajo evropskega naloga za Puigdemontovo prijetje

Rajoy zavrača možnost, da bi Puigdemont vladal na daljavo

22. januar 2018 ob 09:24,

zadnji poseg: 22. januar 2018 ob 14:38

Madrid - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Pristojni sodnik je zahtevo španskega tožilstva, naj spet aktivirajo evropski nalog za prijetje Carlesa Puigdemonta, ki je iz Belgije odšel na Dansko, zavrnil. Predsednik katalonskega parlamenta je danes Puigdemonta predlagal za predsednika Katalonije.

Kot je tožilstvo zapisalo v sporočilu za javnost, so se za zahtevo za ponovno aktivacijo evropskega pripornega naloga odločili zaradi kaznivega dejanja uporništva oz. vstaje. S španskega vrhovnega sodišča so pozneje sporočili, da je sodnik Pablo Llarena, pristojen za preiskavo v zvezi s Puigdemontom, zavrnil ponovno aktivacijo pripornega naloga. Kot so zapisali, sodnik meni, da je želel Puigdemont s potovanjem na Dansko "izzvati aretacijo v tujini" v okviru strategije pridobivanja argumentov za to, da bi v odsotnosti znova postal predsednik Katalonije.

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je odločitev o predlogu Puigdemonta za predsednika Katalonije sporočil po posvetovanju z vodji katalonskih parlamentarnih strank. Katalonski parlament bo o kandidaturi razpravljal najpozneje do konca januarja. Puigdemont mora najprej predstaviti svoj program, nato bo sledilo glasovanje.

Na Dansko na pogovor s študenti

Univerza v Koebenhavnu je v petek sporočila, da se bo katalonski politik danes udeležil dogodka na oddelku za politično znanost. Sodeloval naj bi na pogovoru z naslovom "Katalonija in Evropa na križišču za demokracijo? Pogovor s Carlesom Puigdemontom". Po prihodu na letališče v Koebenhvnu, kjer so ga pričakali številni novinarji, se je Puigdemont odpravil proti mestu, ni še znano, kam. To je prvič, da se je po oktobru, ko je pobegnil v Bruselj, katalonski voditelj odpravil iz Belgije.

Kot smo poročali, je špansko vrhovno sodišče izdalo mednarodni nalog za Puigdemontovo aretacijo, a ga je potem decembra umaknilo, da bi preprečilo možnost, da bi mu belgijske oblasti izdale azil. Kot poroča Reuters, pa so s španskega tožilstva v nedeljo sporočili, da bodo sodnika, ki vodi njegov primer, če bo Puigdemont res odpotoval na Dansko, takoj pozvali, naj spet izda mednarodni nalog za prijetje, prav tako pa bodo danske oblasti pozvale, naj ga aretirajo. To se je potem po potrditvi novice, da je Puigdemont na Danskem, tudi zgodilo.

Puigdemontov odvetnik Jaume Alonso-Cuevillas je za katalonski javni radio v nedeljo dejal, da je tveganje, da njegovo stranko na Danskem aretirajo, "precej visoko," hkrati pa je dodal, da bodo danske oblasti po njegovem mnenju zavrnile upoštevanje kakršnega koli zapornega naloga.

Danci skopi glede morebitnih ukrepov

Tiskovni predstavnik danskega državnega tožilca je sporočil, da bodo "počakali na razvoj dogodkov".

Puigdemont se do odhoda na Dansko v preteklih dneh ni jasno opredelil, je pa v petek retvital čivk danskega politika Pelleja Dragsteda, ki je zapisal, da se veseli, da bodo Puigdemonta ta teden pozdravili v danskem parlamentu.

Puigdemont je iz Katalonije v Bruselj pobegnil oktobra, potem ko je njegova vlada 27. oktobra razglasila neodvisnost. Madrid ga obtožuje upora in zlorabe javnih sredstev, napovedali pa so tudi, da bodo ukrepali, če bo dosedanji katalonski voditelj skušal pokrajino voditi iz Belgije, kot je napovedal.

Rajoy: Možnost vladanja na daljavo je absurdna

Stranke, ki podpirajo samostojnost Katalonije, so na volitvah v Kataloniji 21. decembra dobile absolutno večino. Puigdemont išče način, da bi ga katalonski parlament imenoval za premierja, pri čemer pa bi vladal na daljavo. Njegovi podporniki menijo, da bi lahko prisegel kot katalonski predsednik po videopovezavi ali pa bi eden od njegovih poslancev prebral njegov govor med parlamentarno razpravo 31. januarja. Španski premier Mariano Rajoy zavrača možnost, da bi Puigdemont vladal na daljavo. To možnost ima za absurdno.

K. T.