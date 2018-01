El Confidencial: Puigdemont za naslednji obisk izbral Slovenijo

Edini kandidat za vodenje nove katalonske vlade

29. januar 2018 ob 11:20

Bruselj,Madrid - MMC RTV SLO

Španski časnik El Confidencial piše, da odstavljeni katalonski voditelj Carles Puigdemont s svojo ekipo načrtuje obisk Slovenije, potem ko je pred kratkim že obiskal Dansko.

Kot dodajajo, naj bi v Slovenijo prišel iz več razlogov. Eden izmed teh je, da ima v Sloveniji zaveznike, predvsem v stranki SD. Izpostavili so evropsko poslanko Tanjo Fajon, ki je že javno podprla Puigdemonta in kritizirala Evropsko unijo, ker katalonskih separatistov ne podpre. Hkrati so zapisali, da neodvisnost Katalonije podpira tudi nekdanji predsednik republike Milan Kučan.

"Evropski poslanec PDeCAT (desnosredinska stranka, ki jo vodi Puigdemont, op. a.) Ramon Tremosa je glede tez o pravici do samoodločbe v državah članicah EU-ja vedno sodeloval z nekdanjimi slovenskimi komunisti, ki se zdaj imenujejo socialni demokrati," so zapisali. Nekdanji katalonski zunanji minister Raül Romeva je marca lani obiskal Slovenijo, kjer pa ni dobil podpore Slovenije, ki še ni priznala neodvisnosti Katalonije, čeprav je, kot piše časnik, v vladi tudi stranka SD.

Po besedah El Confidenciala Puigdemont ocenjuje, da mu v Sloveniji tako kot na Danskem ne grozi aretacija in da je Slovenija država, kjer si bo lahko še naprej gradil podobo mednarodnega voditelja ter nadaljeval z internacionalizacijo katalonskega konflikta. El Confidecial je hkrati zapisal, da je bila Slovenija prva država, ki se je odcepila od Jugoslavije leta 1991, da je imela ob tem tiho podporo Nemčije in da je vojna za neodvisnost trajala deset dni. Dodali so, da je 13 let kasneje Slovenija postala članica EU-ja, leta 2007 pa je vstopila v evroobmočje.

Edini kandidat za vodenje nove katalonske vlade

Puigdemont je od oktobra v Belgiji, kamor je pobegnil po razglasitvi neodvisnosti Katalonije, ker ga zaradi razglasitve in izvedbe referenduma o neodvisnosti pokrajine španske oblasti obtožujejo upora in zlorabe javnih pooblastil, v Španiji pa mu zato grozi aretacija. Preti mu 30 let zapora. Hkrati je edini kandidat za vodenje nove vlade, a je ustavno sodišče v Madridu na pobudo španske vlade presodilo, da funkcije ne more opravljati iz tujine oziroma mora biti prisoten v katalonskem parlamentu, da priseže kot predsednik vlade.

V parlamentu imajo tudi po decembrskih predčasnih volitvah, ki jih je razpisala španska vlada, večino zagovorniki neodvisnosti. Vlada v Madridu je po razglasitvi neodvisnosti sicer začasno ukinila avtonomijo pokrajine in prevzela njeno vodenje.

T. J.