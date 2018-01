Katarski šejk pravi, da ga proti njegovi volji zadržujejo v Združenih arabskih emiratih

Katar in Savdska Arabija ter ZAE v sporu

15. januar 2018 ob 12:02

Abu Dabi - MMC RTV SLO

Član katarske kraljeve družine šejk Abdulah bin Ali Al Tani, ki je bil udeležen v pogajanjih s Savdsko Arabijo glede osamitve Katarja, pravi, da ga zadržujejo proti njegovi volji v Združenih arabskih emiratih (ZAE).

Al Tani je to sporočil v videoposnetku, objavljenem v nedeljo na spletni platformi Youtube. Kot je dejal, ga zadržuje prestolonaslednik ZAE-ja Mohamed bin Zajed bin Sultan Al Nahjan, ki bo "v celoti odgovoren", če se mu kaj zgodi.

Kot poroča BBC, je predstavnik ZAE-ja obtožbo že zanikal. Ali Rašid Al Nuaimi, ki vodi oddelek za izobraževanje in protiekstremistični center v ZAE-ju, je v več zapisih na Twitterju sporočil, da je Al Tani svoboden in da lahko odide, "kadar želi".

Al Tani je dosegel dogovor s Savdsko Arabijo, da se katarskim romarjem omogočita udeležba v hadžu in vstop v savdsko kraljevino, potem ko so Savdska Arabija in druge države v regiji junija 2017 prekinile diplomatske stike s Katarjem.

BBC poroča, da gre za popoln preobrat od lani, ko se je šejk Abdulah bin Ali Al Tani nenadoma pojavil kot pomemben akter v političnem sporu med Riadom in Abu Dabijem na eni ter Doho na drugi strani.

Pojavila so se tudi ugibanja, da se je Al Tani pojavil s strinjanjem Savdske Arabije in ZAE-ja in da ti dve državi celo razmišljata o njem kot o zamenjavi na čelu Katarja.

B. V.