Kenija: Na volitvah zmagal predsednik Uhuru Kenyatta

Na torkovih predsedniških volitvah je že v prvem krogu zmagal dozdajšnji predsednik Uhuru Kenyatta, ki je prejel 54,3 odstotka glasov. Ponekod po državi so izbruhnili protesti.

Kenyatta, ki je na položaju od leta 2013, je tako premagal opozicijskega kandidata Railo Odingo, ki je prejel 44,7 odstotka glasov. Po razglasitvi rezultatov je Kenyatta pozval k enotnosti, kot poroča BBC, pa je opozicijskim podpornikom dejal: "Vsi smo državljani iste republike."

Opozicija je medtem rezultate zavrnila, še preden so bili razglašeni, volilni proces pa je označila za "farso". A volitve so kot verodostojne označili tudi tuji, afriški, evropski in ameriški opazovalci.

Protesti po državi, dva mrtva

V mestu Kisumu, kjer so močno prisotni podporniki opozicije, so se začeli protesti, podobno tudi v nekaterih revnih predelih glavnega mesta Nairobi. V Kisumuju je bilo slišati tudi streljanje, poroča BBC. Policija, ki je bila razporejena pred razglasitvijo rezultatov, je na več prizoriščih uporabila solzivec. Policija je sporočila, da sta bila med protesti ubita najmanj dva človeka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podporniki Odinge, ki je že večkrat kandidiral za predsednika, so pred objavo rezultatov dejali, da je zmagal on, in predstavili svoje številke, ki jih je volilna komisija zavrnila in označila za napačne.

Številni opazovalci dogajanja v Keniji se bojijo ponovitve nasilja po volitvah pred 10 leti, ko je umrlo več kot 1.100 ljudi, 600.000 pa jih je bilo razseljenih. Kenyatta je dejal, da je "prepričan, da ni niti enega Kenijca, ki bi rad, da se vrnemo k temu".

