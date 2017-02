Trump napoveduje zgodovinsko povečanje proračuna za obrambo

Manj denarja za mednarodno pomoč

27. februar 2017 ob 21:07

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Ameriški predsednik Donald Trump bo v svojem prvem proračunskem načrtu za obrambo namenil dodatnih 54 milijard dolarjev, kar predstavlja zvišanje obrambnih izdatkov za skoraj deset odstotkov.

V zameno za znatno povišanje obrabnega proračuna bo moral Trump zmanjšati porabo drugje, saj je obljubil zmanjšanje primanjkljaja. To naj bi po nekaterih napovedih storil na račun velikega zmanjšanja izdatkov za mednarodno pomoč in drugih programov, ki niso povezani z obrambo. Do zdaj je bil obrambni proračun "težek" 584 milijard dolarjev.

Na srečanju z guvernerji v Beli hiši je Trump dejal, da njegov proračunski načrt predvideva "zgodovinsko povečanje obrambnih izdatkov za obnovo osiromašene vojske ZDA".

"To je mejnik in sporočilo svetu v teh nevarnih časih o ameriški moči, varnosti in odločnosti. Zagotoviti moramo, da bodo imeli naši pogumni vojaki in vojakinje na voljo potrebno opremo, da se zoperstavijo vojni in ko bodo poklicani za boj v našem imenu, opravili samo eno stvar, zmagali," je dejal ameriški predsednik.

Viri blizu predsednika poročajo, da naj bi dodaten denar za vojsko namenili za gradnjo vojaških ladij, letal in okrepitev prisotnosti na glavnih plovnih poteh ter ozkih grlih, kot sta Hormuška ožina in Južnokitajsko morje.

Povečanje ameriškega obrambnega proračuna, ki je večji kot obrambni proračuni osmih držav za ZDA, med njimi Kitajske, Rusije in Velike Britanije, je v skladu s Trumpovimi predvolilnimi napovedmi, da bodo ZDA pod njim bolj varne. Zaradi tega bo šlo več denarja za vojsko in policijo, manj pa za vse ostalo.

Poziv upokojenih generalov Trumpu

Zaradi več denarja za obrambo naj bi močno skrčili proračun ameriškega zunanjega ministrstva, ki je do zdaj znašal 50 milijard dolarjev letno, vendar naj bi se zmanjšal za kar 30 odstotkov, kar naj bi pomenilo opustitev številnih programov, med njimi tudi za tujo pomoč.

Več kot 120 upokojenih ameriških generalov in admiralov je kongres pozvalo k polnemu financiranju ameriške diplomacije in pomoči za tujino, saj je po njihovem mnenju krepitev diplomacije in razvojnih programov poleg obrambe ključno za varnost Američanov.

Nadzor nad proračunskim denarjem ima kongres, ki potrjuje proračune, vendar pa se doslej še nikoli ni branil povečanja porabe za obrambo, tako da Trump s potrditvijo v kongresu ne bo imel težav, še posebej glede na republikansko večino v senatu in predstavniškem domu.

O obrambnem proračunu bo zagotovo govoril tudi v torek med svojim prvim govorom pred obema domovoma kongresa, ko bo našteval "zgodovinske" dosežke svojega prvega mandata od 20. januarja naprej in podal, kot sam pravi, veličastne načrte za naprej.

Trump obljublja tudi davčne olajšave, zdravstveno reformo po odpravi tiste bivšega predsednika ZDA Baracka Obame, veliko povečanje infrastrukturne porabe, ob vsem tem pa tudi zmanjšanje proračunskega primanjkljaja in javnega dolga. Doslej še ni poskusil pojasniti, kako mu bo to uspelo.

G. V.