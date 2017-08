Kitajski provladni časnik: Peking naj bo nevtralen, če bo Pjongjang udaril prvi

Medsebojne grožnje Pjongjanga in Washingtona

11. avgust 2017 ob 11:14

Peking - MMC RTV SLO, STA

Časnik Global Times, za katerim stoji kitajska komunistična stranka, je v uvodniku zapisal, naj Peking ostane nevtralen, če bi Severna Koreja v sporu z napadla prva, ZDA pa bi odgovorile na napad.

Če pa bodo ZDA in Južna Koreja napadle prve in skušale strmoglaviti režim v Pjongjangu, jih bo Kitajska ustavila, piše časnik. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, imata Kitajska in Severna Koreja dogovor o medsebojni obrambi iz leta 1961. Kitajska je bila zaveznica Severne Koreje v korejski vojni med letoma 1950 in 1953.

Tako ZDA kot Severna Koreja igrata "brezobzirno igro", ki bi lahko vodila v strateško vojno, piše časnik, ki dodaja, da Kitajski ne uspe prepričati Washingtona in Pjongjanga, naj umirita napetosti. "Vsem stranem bi morali dati jasno vedeti, da bo Kitajska odločno odgovorila, ko bodo njihove poteze ogrozile njene interese," piše časnik, ki sicer ne predstavlja uradnega stališča vlade v Pekingu.

Kitajsko skrbi, da bi spopadi na Korejskem polotoku ali vojna, kakršna je bila korejska med letoma 1950 in 1953, povzročili prihod beguncev na Kitajsko, obenem pa želi Peking ohraniti Severno Korejo kot tamponsko cono pred prisotnostjo ZDA v Južni Koreji.

Trump zaostril retoriko

Predsednik ZDA Donald Trump je medtem še zaostril retoriko do Severne Koreje. Potem ko ji je zagrozil z "ognjem in gnevom", je grožnjo še nadgradil. Tako je dejal, da naj bo Severna Koreja, če bo samo mislila na napad na ZDA ali njihove zaveznike, "zelo, zelo živčna". "Povedal vam bom, zakaj ... ker se jim bodo zgodile stvari, za katere niso mislili, da so mogoče," je dejal ameriški predsednik v svojem golf klubu v New Jerseyju.

Pjongjang pa sporoča, da razmišlja o raketnem obstreljevanju območja blizu ameriškega vojaškega oporišča na otoku Guam v Tihem oceanu.

Kitajska, najpomembnejša zaveznica in trgovinska partnerka Severne Koreje, je obe strani večkrat pozvala k zadržanosti. Peking je izrazil nezadovoljstvo zaradi severnokorejskih raketnih poskusov, pa tudi zaradi ravnanja Južne Koreje in ZDA, ki da ustvarjata napetosti v regiji.

