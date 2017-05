Komu zagon po volitvah v nemški deželi Severno Porenje - Vestfalija?

Zadnji preizkus za stranke pred septembrom

14. maj 2017 ob 10:58

Düsseldorf - MMC RTV SLO/Reuters/STA

V nemški deželi Severno Porenje - Vestfalija potekajo volitve za nov deželni parlament, in kdor bo slavil zmago, bo dobil dodaten zagon za zvezne parlamentarne volitve jeseni. Severno Porenje - Vestfalija je sicer trdnjava socialdemokratov.

Ta dežela ima največ prebivalcev od vseh nemških dežel. V njej živi 18 milijonov ljudi oziroma več kot petina nemških volilnih upravičencev, zato so te volitve označene tudi za "mini" parlamentarne volitve in bodo kazalnik zveznih parlamentarnih volitev septembra, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Podobno kot v deželah Posarje in Schleswig - Holstein bo danes potekal spopad med SPD-jem in CDU-jem, v Severnem Porenju - Vestfaliji pa sta stranki, sodeč po anketah, bolj ali manj izenačeni pri okoli 32 odstotkih.

Teme promet, varnost, brezposelnost

Kot poroča Reuters, želi CDU izkoristiti jezo ljudi zaradi težav v prometu, naraščajočega kriminala, preslabega izobraževalnega sistema in razmeroma visoke brezposelnosti. SPD je namreč v tej deželi vladal večino časa po vojni. Izguba oblasti v Severnem Porenju - Vestfaliji bi sprožila dvome o sposobnosti SPD-ja, da septembra na zvezni ravni prevzame oblast.

V deželi Severno Porenje - Vestfalija se je lani zgodilo 30 odstotkov vseh prometnih zamaškov. Ob tem se je tam zgodilo 38 odstotkov vseh vlomov. Konservativci glasove tako nabirajo z napovedmi o okrepitvi varnosti, obljubljajo daljše zaporne kazni in več sredstev za varnostne sile. SPD medtem namerava povečati število policijskih kadetov vsako leto na 2.300. Leta 2010 jih je bilo 1.100.

Kako do koalicije?

Ne glede na današnjega zmagovalca pa bo skoraj zagotovo konec rdeče-zelene koalicije SPD-ja in Zelenih v deželni vladi. Zeleni bodo, sodeč po anketah, dobili le okoli sedem odstotkov glasov, kar je premalo za oblikovanje koalicije s SPD-jem. Bolje kaže liberalcem (FDP), ki naj bi dobili do 13 odstotkov glasov. Vstop v parlament naj bi z okoli osemodstotno podporo uspel še Levici in skrajno desni Alternativi za Nemčijo (AfD).

SPD-ju, ki ne želi sodelovati z Levico, ostane kot potencialni deželni koalicijski partner le še FDP, vendar je njihov vodja Christian Lindner že zavrnil možnost t. i. semaforske koalicije med "rdečim" SPD-jem, "rumenim" FDP-jem in Zelenimi. Na drugi strani so Zeleni zavrnili možnost koalicije s CDU-jem, FDP-jem in Zelenimi, še navaja DPA. Ostane sicer še možnost velike koalicije med CDU-jem in SPD-jem, kot je na zvezni ravni.

