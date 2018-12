Konec leta bo s položaja odšel Trumpov notranji minister Zinke

Preiskava morebitne zlorabe položaja

15. december 2018 ob 21:53

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriško vlado bo konec leta zapustil notranji minister Ryan Zinke, ki je vpleten v številne škandale z zapravljanjem javnih sredstev in neetičnega ravnanja.

Zinke je bil na položaju skoraj dve leti, kot je tvitnil predsednik Donald Trump, pa je v tem času veliko dosegel. Po poročanju BBC-ja ni jasno, ali je Zinke odstopil ali pa je bil odpuščen. Ime njegovega naslednika naj bi sporočili prihodnji teden.

Po poročanju ameriških medijev ameriške pravosodne oblasti pri njem preiskujejo morebitno zlorabo položaja.

Zinke je šel večkrat na draga potovanja, pri čemer je uporabljal policijske helikopterje in zasebna letala.

Zapravljiv, proti zaščiti okolja

Kritik so bile deležne tudi prenove na njegovem ministrstvu. V enem primeru so v njegovi pisarni vgradili troje vrat, ki so stala skoraj 139.000 dolarjev. Zinke je sicer pozneje dejal, da se je izpogajal za nižjo ceno, 75.000 dolarjev.

Po poročanju New York Timesa je Zinke pod drobnogledom tudi zaradi preprečitve širitve igralnice v lasti Indijancev, za kar se je odločil po srečanju z lobisti, ki so nasprotovali načrtu. Očita se mu tudi morebitno kršenje zakonodaje, ki zveznim uslužbencem prepoveduje vplivanje na volitve z zlorabo svojega položaja.

Kot minister je Zinke spodbujal črpanje nafte in kopanje premoga, boril pa se je tudi proti okoljskim zaščitam, ki so bile uvedene pod predsednikom Barackom Obamo.

Gre za novo v dolgi vrsti kadrovskih menjav v Trumpovi administraciji. Med odmevnejšimi je bila odstavitev zunanjega ministra Rexa Tillersona marca letos, novembra pa je Trump odstavil ministra za pravosodje Jeffa Sessionsa.

B. V.