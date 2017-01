Konference o Siriji v Astani se bodo kot opazovalka udeležile tudi ZDA

ZDA bo predstavljal veleposlanik v Kazahstanu

21. januar 2017 ob 21:35

Astana - MMC RTV SLO/STA

ZDA se bodo v ponedeljek v kazahstanskem glavnem mestu Astana kot država opazovalka udeležile pogajanj o Siriji, ki bodo potekala pod okriljem Rusije, Turčije in Irana.

Tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Mark Toner je sicer povedal, da se glede na to, da je novi predsednik ZDA Donald Trump šele prisegel in zaradi zahtev prenosa oblasti, delegacija iz Washingtona ne bo udeležila konference, pač pa bo ZDA predstavljal ameriški veleposlanik v Kazahstanu George Krohl. ZDA so bile sicer na pogovore povabljene kot opazovalka.

Pred nekaj dnevi je Iran sicer izrazil nasprotovanje ameriški prisotnosti na konferenci, potem ko sta Washington povabila Rusija in Turčija. Iranski predsednik Hasan Rohani je po poročanju Reutersa na vprašanje, zakaj ZDA in Savdska Arabija niso neposredno sodelovale v pogajanjih, odgovoril, da "je bila vloga nekaterih držav uničevalna". Dodal je, da so te države "pomagale teroristom".

Predstavnik ameriškega ministrstva Toner je sicer dejal, da so ZDA zavezane politični rešitvi sirske krize preko procesa, v katerega so vključene sirske strani in ki lahko pripelje do bolj mirne in združene Sirije, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Vlada in uporniki za isto mizo

Na pogajanjih v Astani bodo prvič od začetka konflikta pred skoraj šestimi leti za isto mizo sedeli predstavniki sirske vlade in uporniških skupin, ki se bojujejo na terenu. Potekala bodo pod okriljem podpornikov različnih strani, Rusije in Irana, ki podpirata predsednika Bašarja Al Asada, ter Turčije, ki podpira upornike. Do konference prihaja po pomembni zmagi sirskih vladnih in provladnih sil v bitki za nadzor nad Alepom na severu države.

Pričakovati je, da bodo skušali predvsem utrditi krhko prekinitev ognja, za katero sta se Moskva in Ankara dogovorili prejšnji mesec in velja od 30. decembra.

