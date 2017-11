Letalski napadi sirskih sil na "varno območje" blizu Damaska

Napadalec IS-a na vzhodu Sirije ubil več deset ljudi

17. november 2017 ob 20:37,

zadnji poseg: 17. november 2017 ob 20:52

Deir Ezor,Vzhodna Ghouta - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Sirske zračne sile so izvedle napade na Vzhodno Ghouto blizu Damaska, kljub temu da območje pod nadzorom opozicijskih upornikov in džihadistov leži v t. i. varnem območju.

Sirski observatorij za človekove pravice poroča o desetih smrtnih žrtvah ter okoli 700 izstrelkih. Sirska tiskovna agencija Sana medtem poroča o štirih smrtnih žrtvah. Napad znova krši dogovor o varnih območjih, ki so ga sklenile Rusija, Iran in Turčija, še poroča Al Džazira.

V zadnjih treh dneh naj bi po poročanju Sirskega observatorija v vojaških napadih na upornike v bližini Damaska umrlo najmanj 37 ljudi, med njimi devet vojakov, 174 ljudi naj bi bilo ranjenih, še poroča Al Džazira.

Samomorilski napadalec ubil več deset ljudi

V eksploziji avtomobila bombe samooklicane Islamske države blizu sirskega mesta Deir Ezor, kjer so nastanjene notranje razseljene družine, je umrlo nekaj deset ljudi, nekaj deset je poškodovanih.

Med smrtnimi žrtvami napada je 12 otrok, ranjenih je bilo več deset ljudi. Sirska tiskovna agencija Sana piše o 20 smrtnih žrtvah in 30 ranjenih, Sirski observatorij za človekove pravice navaja 26 smrtnih žrtev.

IS nadzoruje četrtino pokrajine Deir Ezor

Napad se je zgodil na podeželju med krajema Al Džafra in Al Koniko, južno od Deir Ezorja, ki je pod nadzorom sirskih oblasti. IS sicer še vedno nadzoruje približno četrtino z nafto bogate pokrajine Deir Ezor. Sočasno se skrajneži borijo tako proti sirski vojski, ki jo podpirajo ruske letalske sile, kot tudi proti kurdsko-arabskim Sirskim demokratičnim silam, ki jih podpirajo ZDA.

Najhuje je v bližini mesta Albu Kamal ob iraški meji, v katerega je sirska vojska vstopila pred dobrim tednom. Iz območja po poročanju francoske tiskovne agencije AFP beži mnogo civilistov.

J. R.