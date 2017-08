Libanonska vojska sprožila ofenzivo proti IS-ju na meji s Sirijo

Libanon želi zavarovati svojo celotno mejo

19. avgust 2017 ob 09:05,

zadnji poseg: 19. avgust 2017 ob 09:35

Bejrut - MMC RTV SLO

Libanonska vojska je sprožila ofenzivo proti t. i. Islamski državi na severovzhodu države na meji s Sirijo. Vojska napada položaje IS-ja z raketami, topništvom in helikopterji. Na drugi strani bosta IS napadala Hezbolah in sirska vojska.

Ofenzivo je sprožila blizu mesta Ras Balbek, gre pa za zadnje območje na libanonsko-sirski meji, ki je pod nadzorom IS-ja. Kot je sporočila libanonska vojska, svojih operacij ne koordinira s sirsko vojsko in Hezbolahom.

Al Džazira poroča, da si vojska prizadeva povsem izriniti oborožene skupine s tega območja in da bo Libanon zavaroval svojo celotno mejo, česar mu od začetka vojne v Siriji ni uspelo storiti.

Na tem območju je zadnje tedne potekala večja ofenziva, ki je izrinila skupino Fronta Fatah al Šam, prej znano kot Fronta al Nusra, ki je bila povezana z Al Kaido.

Hezbolah in sirska vojska s svojo ofenzivo

Obenem je Hezbolah, libanonsko šiitsko gibanje, s sirsko vojsko napovedal napad na IS s sirske strani meje. Medtem ko je libanonska vojska zanikala koordinacijo s sirsko vojsko in Hezbolahom, pa je po poročanju Reutersa eden od poveljnikov tega zavezništva dejal, da "seveda" obstaja koordinacija med operacijama.

Kakršna koli skupna operacija med libanonsko vojsko na eni in Hezbolahom in sirsko vojsko na drugi strani bi bila v Libanonu sicer politična občutljiva in bi lahko ogrozila precejšnjo ameriško vojaško pomoč Libanonu. Washington namreč Hezbolah označuje za teroristično skupino.

Prejšnji mesec je Hezbolah skupaj s sirsko vojsko prisilil borce skupine Fronta Fatah al Šam in drugih uporniških skupin, da zapustijo svoje položaje ob meji.

V julijski operaciji libanonska vojska ni sodelovala, se je pa pripravljala na napade na položaje IS-ja na istem območju. V enklavi naj bi se nahajalo okoli 500 IS-ovih borcev, je za Al Džaziro povedal neimenovan vir v vojski.

Libanonski politiki navajajo, da IS nadzira območje, veliko 300 kvadratnih kilometrov, na meji med državama, pri čemer je polovica območja znotraj Libanona.

Na severovzhodu Libanona se je leta 2014 sirska voja selila v sosednjo državo, kjer sta IS in Fronta al Nusra napadli mesto Arsal.

IS je leta 2014 ugrabil devet libanonskih vojakov, njihova usoda pa še zdaj ni znana.

