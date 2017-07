Macronova e-pošta iz volilne kampanje se je znašla na Wikileaksu

Wikileaks je preveril slabo tretjino dokumentov

31. julij 2017 ob 20:32

Pariz - MMC RTV SLO/STA

Spletna stran Wikileaks je objavila 71.000 elektronskih sporočil iz volilne kampanje novega francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Njegova stranka je napovedala, da bodo obvestili pravosodje.

Elektronska sporočila so hekerji ukradli tik pred drugim krogom francoskih predsedniških volitev. Wikileaks v sporočilu za javnost navaja, da jim je uspelo preveriti verodostojnost 21.075 sporočil iz elektronske pošte, da pa menijo, da je "verodostojna tudi velika večina preostale elektronske pošte" iz afere Macronleaks.

Interni dokumenti Macronovega gibanja Naprej, ki so jih pridobili hekerji, so bili na spletu objavljeni 5. maja. Povezavo do spornih dokumentov je na družbenem omrežju Twitter med drugim objavil Wikileaks, ki je poudaril, da jih ni sam pridobil. Do zdaj je bilo te dokumente težko prebrati. Wikileaks pa trdi, da je razvil iskalnik, s katerim so elektronska sporočila, fotografije in priloge lažje dostopni.

Macronova stranka Naprej republika je sporočila, da gre glede na prve preiskave za dokumente, ki so bili objavljeni 5. maja, dva dneva pred drugim krogom volitev. Hkrati je njegova stranka že napovedala, da bo o objavi dokumentov obvestila francosko pravosodje. Francosko tožilstvo je že maja sprožilo preiskavo razkritja dokumentov.

A. Č.