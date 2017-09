Madrid prevzel nadzor nad katalonsko policijo

Odlok državnega tožilca velja do 1. oktobra

24. september 2017 ob 11:00

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Španska vlada je v soboto sporočila, da prevzema nadzor nad katalonsko policijo Mossos d'Esquadra. Gre za zadnjega v vrsti ukrepov Madrida, da prepreči za 1. oktober napovedan referendum o neodvisnosti Katalonije.

V skladu s sobotnim odlokom državnega tožilca je katalonska policija zdaj podrejena državni policiji Guardia Civil, je po poročanju tujih tiskovnih agencij potrdil predstavnik španskega notranjega ministrstva. Katalonski policiji Madrid očita "nezadostna prizadevanja" v sodelovanju s španskimi oblastmi.

Na čelu katalonske policije je tako po novem Col Diego Perez de los Cobos, odlok pa naj bi veljal do 1. oktobra oziroma do napovedane izvedbe referenduma. Na območje pa je bilo napotenih še več sto dodatnih pripadnikov španske policije, poroča BBC.

Posebej ji je očital dogajanje iz prejšnjega tedna, ko se je na ulice katalonske prestolnice Barcelone odpravilo na tisoče zagovornikov neodvisnosti - potem ko je španska policija izvedla vrsto racij in priprla več ključnih članov ekipe, ki pripravlja napovedani referendum.

V katalonski policiji so na Twitterju zapisali, da bodo tako kot do zdaj še naprej delovali s ciljem zagotoviti javno varnost in zaščititi prebivalce. Jasnejši je bil katalonski notranji minister Joaquim Forn, ki je sporočil, da odločitve Madrida ne sprejemajo. Kot je še pojasnil, preučujejo, kakšne pravne ukrepe lahko uporabijo, da se uprejo temu "vmešavanju države".

J. R.