Madrid stopnjuje pritisk na katalonske oblasti zaradi spornega referenduma

Ustavno sodišče referendum razglasilo za nezakonit

20. september 2017 ob 11:10

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Španska policija je izvedla preiskave na nekaterih ministrstvih regionalne katalonske vlade v Barceloni, kjer so iskali dokumente, ki so povezani s spornim referendumom o neodvisnosti Katalonije.

Tarča racij je bilo regionalno ministrstvo za gospodarstvo, notranje in zunanje zadeve, socialo in telekomunikacije ter poslopje davčne uprave. Med racijami je španska policija aretirala tesnega sodelavca podpredsednika vlade, ki je zadolžen za gospodarske zadeve, Josepa Mario Joveja. Po poročanju španskega časopisa El Pais je bilo skupno prijetih 14 ljudi.

Podpredsednik katalonske vlade Oriol Junqueras je za radio Catalunya dejal, da policija išče volilne plakate in drugo gradivo, ki je namenjeno za glasovanje na referendumu.

V zadnjih tednih se stopnjujejo napetosti med osrednjo vlado v Madridu in katalonskimi regionalnimi oblastmi, saj slednje ne odstopajo od izvedbe referenduma o odcepitvi, ki je razpisan za 1. oktober. V Madridu nasprotujejo referendumu in ga označujejo za nezakonitega.

V torek je španska policija zasegla večjo količino dokumentov, ki so povezani s predvidenim referendumom in so bili pripravljeni, da jih pošljejo prebivalcem v Kataloniji za obveščanje o referendumu.

"Uprimo se"

Predsednik civilnodružbene organizacije Katalonska narodna skupščina, ki se zavzema za neodvisnosti Katalonije, Jordi Sanchez je prek Twitterja pozval k "mirnemu uporu" proti operaciji. "Napočil je čas - uprimo se mirno; pojdimo ven in branimo svoje institucije," je zapisal.

Vlada v Madridu ima podporo ustavnega sodišča, ki je zakon katalonskih oblasti o referendumu razglasilo za neustavnega.

Kakšen bo izid morebitnega glasovanja je težko napovedati, saj so redke ankete javnega mnenja. Po julijski anketi, ki jo je naročila katalonska vlada, bi se 41 odstotkov vprašanih izreklo za neodvisnost, medtem ko bi jih 49 odstotkov glasovalo proti.

G. V.