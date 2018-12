Madžarska: Na tisoče protestnikov proti premierju Orbanu

Protest proti "suženski" zakonodaji

16. december 2018 ob 17:15

Budimpešta - MMC RTV SLO, Reuters

V Budimpešti se je zbralo več tisoč ljudi na protestu proti novi delovnopravni zakonodaji in vladavini nacionalističnega premierja Viktorja Orbana, ki jo označujejo za vse bolj avtoritarno.

Nedeljski shod je četrti protest levičarskih opozicijskih strank, študentskih skupin in posameznih državljanov proti vladi v zadnjem tednu. Udeleženci so po poročanju Reutersa nosili madžarske zastave in zastave EU-ja ter transparente z napisi "ne kradite" in "neodvisna sodišča".

26-letni sociolog Andi, ki ni želel povedati svojega celega imena, je dejal, da je "nezadovoljstva vse več". "Ta teden so sprejeli dva zakona, ki ne služita interesom madžarskega ljudstva," je dejal.



Nov zakon omogoča delodajalcem, da zahtevajo do 400 nadur letno, zaradi česar so ga kritiki označili za "suženjskega".

Vlada je sprejela tudi predlog zakon za vzpostavitev novih upravnih sodišč, ki bodo odgovarjala vladi in se bodo ukvarjala z občutljivimi temami, kot so volilna zakonodaja, protesti in korupcija.

Organizacije za zaščito državljanskih pravic sporočajo, da zakon predstavlja zadnjega v vrsti spodkopavanj demokratičnih institucij pod Orbanom, ki je na oblasti od leta 2010.

Nastavlja sebi zveste ljudi

Od prevzema oblasti je spremenil volilni sistem v prid njegovi vladajoči stranki Fidesz, na čela javnih ustanov pa je postavil ljudi, ki so mu zvesti, obenem pa so se obogatili njegovi zavezniki, poroča Reuters.

Orban je prišel večkrat navzkriž z Brusljem, saj gradi sistem, ki ga njegovi kritiki označujejo za avtokratskega, s katerim krepi nadzor nad sodišči in mediji.



Orban je bil aprila letos ponovno izvoljen. Njegovo kampanjo so zaznamovala predsem ostra protipriseljenska stališča, na volitvah pa se je spopadel s šibko in razdeljeno opozicijo.

Ta mesec je njegova vlada prisilila zasebno Srednjeevropsko univerzo, da zapusti Madžarsko. Gre za del večletnega Orbanovega boja z liberalnim ameriškim milijarderjem madžarskega rodu Georgem Sorosem.

V soboto je vladajoči Fidesz v odzivu na proteste dejal, da je "vse bolj jasno, da so kriminalci del uličnih neredov, ki jih organizira Soroseva mreža".

