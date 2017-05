Makedonija: VMRO-DPMNE bojkotira delo parlamenta

Rešitve politične krize še ni na vidiku

15. maj 2017 ob 14:35

Skopje - MMC RTV SLO/STA

Konservativna makedonska stranka VMRO-DPMNE bo do preklica bojkotirala delo parlamenta, saj ne priznava zakonitosti izvolitve novega predsednika sobranja Talata Xhaferija.

V stranki Nikole Gruevskega menijo, da je bila izvolitev Xhaferija, pripadnika albanske skupnosti, 27. aprila nezakonita.

Zato se v ponedeljek tudi ne nameravajo udeležiti posveta predstavnikov parlamentarnih strank pri njem, na katerem naj bi se dogovorili glede razpisa lokalnih volitev.

Mandat poteče vsem županom in občinskim svetom

V Makedoniji bo namreč v ponedeljek potekel mandat vsem županom in občinskim svetom v državi, ker sobranje ni razpisalo lokalnih volitev oziroma podaljšalo mandata občinskim organom. Parlament tega ni storil, ker od decembra pravzaprav še ni uradno ustanovljen.

VMRO-ju ni uspelo sestaviti vlade

Stranka VMRO-DPMNE z Gruevskim na čelu je decembra lani sicer zmagala na parlamentarnih volitvah, a z 51-imi od 120 poslancev ni bila sposobna sestaviti vlade sama, koalicijskega partnerja pa tudi ni našla.

Ivanov ne želi podeliti mandata Zaevu

Na drugi strani so koalicijo z albanskimi strankami sklenili socialdemokrati z Zoranom Zaevom na čelu, ki so si zagotovili večino 67 poslancev v sobranju. A predsednik države Gjorgje Ivanov Zaevu zaradi t. i. tiranske platforme še kar ni podelil mandata za sestavo vlade. Kot je opozoril Xhaferi, ima Ivanov v skladu z makedonsko zakonodajo za to čas samo še do petka.

Kljub pozivom mednarodne skupnosti pa rešitve politične krize v Makedoniji za zdaj še ni na vidiku.

A. V.