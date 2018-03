Marine Le Pen zaradi objave nasilnih dejanj IS-ja grozi zapor

"Gre za nizkotno in povsem politično odločitev"

2. marec 2018 ob 11:57

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Francoski tožilci so proti Marine Le Pen, vodji skrajno desne stranke Nacionalna fronta, vložili obtožnico, ker je leta 2015 na Twitterju objavila posnetke grozljivih dejanj borcev teroristične skupine Islamska država. Grozi ji do tri leta zapora.

Francoska narodna skupščina je Le Penovi novembra lani zaradi sporne objave odvzela imuniteto pred sodnim pregonom. Sodnik v predmestju Pariza pa je v četrtek potrdil obtožnico.

Skrajna desna političarka, ki je v drugem krogu predsedniških volitev lani izgubila proti Emmanuelu Macronu, je obtožena "širjenja nasilnih sporočil, ki spodbujajo terorizem ali pornografijo ali resno ogrožajo človeško dostojanstvo" in ki jih lahko vidijo tudi mladoletni. Grozi ji do tri leta zapora in denarna kazen 75.000 evrov.

Sporne objave po napadih v Parizu

Le Penova je po terorističnih napadih v Parizu v novembru leta 2015, ki so zahtevali 130 življenj, na Twitterju objavila tri posnetke, med njimi tudi obglavljenega ameriškega novinarja Jamesa Foleyja. "To je Daesh!" je zapisala. Daesh je arabska kratica za Islamsko državo. Pozneje je objavo z novinarjem na prošnjo njegove družine izbrisala in dejala, da ni vedela za njegovo identiteto.

"Obtožili so me zaradi tega, ker sem obsodila grozovita dejanja Daesha," je dejala Le Penova in dodala, da bi v drugih državah za takšno dejanje dobila priznanje.

Septembra lani je narodna skupščina odvzela imuniteto še enemu poslancu Nacionalne fronte, Gilbertu Collardu, ki je prav tako objavljal tvite s slikami IS-ja.

Le Penova, sicer pravnica, se je lani na odločitev parlamentarnega odbora odzvala z oceno, da gre za "nizkotno in popolnoma politično odločitev", ki naj bi kršila njeno pravico do svobode govora.

A. P. J.