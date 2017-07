Zaharčenko bi Ukrajino zamenjal z "Malo Rusijo"

Porošenko predlog označil za provokacijo Moskve

19. julij 2017 ob 17:51

Doneck - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vodja proruskih upornikov na vzhodu Ukrajine v t. i. "Donješki narodni republiki" Aleksander Zaharčenko je predstavil načrt o novi državi Mali Rusiji, ki bi nastala na ozemlju Ukrajine.

Po tem predlogu bi prestolnica nove države postal Doneck, medtem ko bi Kijev dobil status "zgodovinskega in kulturnega centra". Ukrajina v trenutni obliki je po prepričanju upornikov "propadla država". Vlada naj bi "izkazala svojo trenutno in prihodnjo nesposobnost zagotovitve miru in blagostanja za prebivalce," so med drugim zapisali v izjavi.

Poimenovanje iz časa carske Rusije

"Prebivalcem Ukrajine ponujamo mirno rešitev težkega položaja. To je naš zadnji predlog," je dejal Zaharčenko. Mala Rusija je sicer termin, ki je v času carske Rusije označeval področje današnje Ukrajine. Številni Ukrajinci to poimenovanje označujejo za žaljivo.

V Lugansku predloga ne podpirajo

A druga uporniška entiteta na vzhodu Ukrajine Ljudska republika Lugansk (LPR) je sporočila, da predloga Zaharčenka ne pozna, zato ga ne podpirajo, pač pa ostajajo pri mirovnem dogovoru iz Minska.

Porošenko: Gre za lutkovni šov, ki ga vodi Moskva

Na drugi strani je ukrajinski predsednik Petro Porošenko idejo Zaharčenka označil za "lutkovni šov", v katerem vse vrvice vlečejo v Moskvi. Tudi Francija in Nemčija, ki si prizadevata za diplomatsko rešitev krize, sta obsodili predlog. Medtem pa je uradni govorec Kremlja Dmitrij Peskov sporočil, da gre za zasebno pobudo Zaharčenka, za katero so izvedeli iz medijev. Sicer pa vztrajajo pri spoštovanju dogovoru iz Minska.

Analitiki: Rusija napenja mišice

Ukrajinski analitiki sicer menijo, da želi s tem predlogom Rusija sporočiti svetu, še posebej pa ZDA, da lahko krizo na vzhodu Ukrajine kadarkoli poglobi, če bo to potrebno.

A. V.