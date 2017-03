Mehika: V skrivnih grobovih našli najmanj 250 človeških lobanj

Matere pogrešanih iskale trupla

14. marec 2017 ob 21:41

Ciudad de México - MMC RTV SLO/STA

Mehiške oblasti so v skrivnih grobovih v zvezni državi Veracruz našle najmanj 250 človeških lobanj, poročajo tamkajšnji mediji. Ljudi naj bi ubile kriminalne združbe.

Oblasti pričakujejo, da bodo našli še več lobanj. "V enem delu smo našli več kot 250 lobanj, na polju, kjer smo naredili le minimalen napredek," je za televizijo Televisa povedal državni tožilec v Veracruzu Jorge Winckler.

Po njegovih besedah so kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem mamil, vrsto let pobijale in pokopavale svoje žrtve v skrivnih grobovih v Veracruzu "ob tihi privolitvi oblasti". "Veracruz je eno veliko pokopališče," je zatrdil. Winckler sicer ni dejal, kdo je odkril lobanje in kdaj.

Winckler je dodal, da v tej zvezni državi pogrešajo 2.400 ljudi, oblasti pa so do zdaj našle okoli 150 trupel pogrešanih ljudi, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Matere izginulih iskale trupla

Kolektiva Solecito, ki združuje matere izginulih ljudi, odkritje ni presenetilo. Ravno one so oblasti silile, naj preiskujejo polja, kjer so našli lobanje, saj so že pred letom dni sumile, da je tam grobišče.

Ker se oblasti niso zganile, so začeli avgusta lani aktivisti sami iskati trupla. Odkrili so nekaj, kar se jim je zdelo kot grobišče, zato so obvestili oblasti, ki opravljajo končna izkopavanja.

Skrivni grobovi so bili odkriti tudi v zveznih državah Guerrero, Chihuahua in Morelos, pa tudi drugod po državi. Mehika se že več kot desetletje spopada z nasiljem, povezanim z organiziranim kriminalom. Po uradnih podatkih je bilo konec leta 2015 v državi 27.000 pogrešanih ljudi.

B. V.