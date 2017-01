Milijon podpisov proti Trumpovemu obisku Velike Britanije

Ameriški predsednik bi moral kmalu vrniti obisk

30. januar 2017 ob 14:05

London - MMC RTV SLO

V peticiji Britanci pozivajo k preklicu državniškega obiska novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Veliki Britaniji. Britanska vlada tovrstne pozive zavrača.

Trump naj bi vrnil državniški obisk, potem ko ga je britanska premierka Theresa May kot prva tuja državnica obiskala v Beli hiši. Zaradi preteklih Trumpovih odločitev, predvsem nedavnega odloka o priseljevanju, so Britanci začeli podpisovati peticijo, ki poziva k preklicu povabila. Tudi vodja laburistov, Jeremy Corbyn, je po poročanju BBC-ja britansko vlado pozval, naj preloži Trumpov obisk. Na Downing Streetu, sedežu britanske vlade, zavračajo tovrstne pozive in odgovarjajo, da bi bilo to populistično dejanje.

"Obisk sramoten za kraljico"

Peticijo, ki se je pojavila tudi na spletu, je sprožil odvetnik iz Leedsa, Graham Guest. Še v soboto dopoldan je peticija imela 60 podpisov, v nedeljo opoldne je presegla 100.000. V tem trenutku je podpisov že več kot milijon. "Donald Trump lahko pride na obisk v Veliko Britanijo kot ameriški predsednik, vendar ni nujno, da gre za državniški obisk, ker bi bilo to sramotno za kraljico," med drugim piše v peticiji glede obiska.

V Veliki Britanija javna peticija potrebuje vsaj 100.000 podpisov, da lahko postane predmet razprave britanskega parlamenta. Končna uvrstitev peticije v parlamentarno razpravo je v rokah parlamentarnega odbora za peticije. Peticija bo ostala odprta za podpise do 29. maja, saj imajo vse peticije v Veliki Britaniji rok šestih mesecev. Glede na izjemno hitro rastoče število podpisov postaja morebitni obisk ameriškega predsednika vedno bolj pod drobnogledom. Tudi zato, ker imata princ Charles in Donald Trump popolnoma različne poglede na podnebne spremembe.

J. R.