Moskva uvaja povračilne ukrepe zaradi "ameriške politične trmoglavosti"

Washington v četrtek uvedel sankcije proti 19 posameznikom in 5 pravnim osebam

16. marec 2018 ob 12:31

Moskva - MMC RTV SLO, Reuters

Rusija bo kot povračilen ukrep na nove ameriške sankcije razširila svojo "črno listo" Američanov, je napovedal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergej Rjabkov.

ZDA so v četrtek proti Rusiji uvedle nove sankcije. Washingon je zaradi domnevnega vmešavanja v predsedniške volitve leta 2016 in kibernetskih napadov sankcije uvedel proti 19 ruskim posameznikom in petim ruskim pravnim osebam. "Vse od začetka upoštevamo načelo enakosti glede števila ljudi, ki so na seznamu sankcij. Tako da bomo razširili črno listo z novo skupino Američanov," je v odzivu na ameriško potezo dejal Rjabkov. Ob tem ni izključil še dodatnih ukrepov kot odgovor na nove sankcije zaradi domnevnega vmešavanja v ameriške predsedniške volitve leta 2016 in zaradi kibernetskih napadov, kar Moskva vseskozi zanika.

Moskva želi ohraniti dialog z Washingtonom in povračilne ukrepe uvaja zaradi "ameriške politične trmoglavosti," je še dejal namestnik ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. "Ti ameriški politiki se igrajo z ognjem, ko spodkopavajo rusko-ameriške odnose, saj s tem istočasno spodkopavajo tudi globalno stabilnost."

Rusija namerava ukrepati tudi proti Veliki Britaniji, potem ko je ta napovedala, da bo izgnala 23 ruskih diplomatov, ker se Moskva ni odzvala na britanski ultimat, naj pojasni napada z živčnim strupom na nekdanjega dvojnega vohuna Sergeja Skripala.

K. T.