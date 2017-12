Erjavec: Ministrstvo intenzivno pripravlja tožbo proti Hrvaški

"Pri arbitraži je potrebno enotno in usklajeno zasledovanje nacionalnega interesa"

8. december 2017 ob 12:19,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 16:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Koalicijskih vrh je pri premierju Miru Cerarju o uveljavitvi arbitražne razsodbe o slovensko-hrvaški meji in sklenili, da je pri uresničevanju arbitražne odločbe izjemno pomembno, da vsi akterji delujejo enotno in usklajeno. Zunanje ministrstvo medtem pripravlja tožbo proti Hrvaški.

Kozlovičeva je na novinarski konferenci spomnila, da je bil v parlamentu zaključen zakonodajni postopek za štiri implementacijske zakone, kar pomeni, da je vlada na zakonodajni ravni pripravila vse potrebno za uveljavitev arbitražne razsodbe, in sicer tisti del, ki ga lahko stori sama brez Hrvaške.

Napovedala je, da bodo pristojna ministrstva do božiča pripravila tudi štiri potrebne podzakonske akte, ki se nanašajo na evidentiranje državne meje, kot tudi na področje ribištva. Hkrati potekajo redna medresorska in operativna usklajevanja, v pripravi pa je tudi paket zakonodaje, ki jo bo treba prilagoditi po evidentiranju državne meje, je pojasnila.

Obisk pri prebivalcih in ribičih ob državni meji

Kozlovičeva je tudi napovedala, da bodo predstavniki vlade naslednji teden obiskali ribiče in prebivalce ob državni meji, ki jim bodo razložili, kako naj uresničujejo pravice, določene v zakonodaji.

Generalna sekretarka je še dejala, da ves čas poteka komunikacija z Evropsko komisijo in drugimi evropskimi institucijami, ni pa še znano, kdaj bo Slovenijo in Hrvaško obiskal prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, ki ga je predsednik komisije Jean-Claude Juncker konec novembra zadolžil, da posreduje za zagotovitev izvajanja arbitražne odločbe.

Prav tako poteka komunikacija s Hrvaško na različnih ravneh, je povedala Kozlovičeva in dodala, da je predsednik vlade jasno povedal, da se lahko s hrvaško stranjo uradno pogovarjamo samo o implementaciji arbitražne odločbe. "Do uradnega srečanja (s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem) bo prišlo, ko bo vprašanje na obeh straneh razčiščeno," je pojasnila.

Enotnost in usklajenost pri zasledovanju nacionalnega interesa

Kozlovičeva je še poudarila, da je pri uresničevanju arbitražne razsodbe izjemno pomembno, da smo vsi enotni, usklajeni in odgovorni ter da stremimo k temu, da uresničimo svoje nacionalne interese.

Na novinarsko vprašanje o srečanju prvaka SDS-a Janeza Janše s hrvaškim premierjem Plenkovićem v Zagrebu je Kozlovičeva dejala, da je dialog pomemben, je pa treba pri tem zasledovati nacionalne interese. "Da torej vemo, kaj je nacionalni interes države, tako da to pričakujemo od vseh akterjev v naši državi," je poudarila. Zunanji minister Karl Erjavec je glede omenjenega srečanja dejal, da je šlo za strankarski dogodek, saj sta SDS in HDZ v isti stranki - Evropski ljudski stranki. "To razumem kot strankarski dogodek in se mi zdi povsem normalno, da sta se pogovarjala tudi o arbitraži in verjetno še o kakšnih drugih zadevah," je pokomentiral.

Janšev obisk je na novinarski konferenci, sicer namenjeni uresničitvi odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnih šol, na kratko komentirala tudi predsednica NSi Ljudmila Novak. Kot je dejala, je bila na obisk v Zagreb, ki je bil obisk ustanove Konrada Adenauerja, povabljena tudi sama, vendar se ga ni mogla udeležiti. HDZ spada v okvir Evropske ljudske stranke, "zato pač razumem, da so o tej temi potekali tudi pogovori" med Janšo in Plenkovićem, je dejala. Sama je sicer prepričana, da pogovori s Hrvaško glede uresničitve odločbe arbitražnega sodišča morajo potekati. "Tam, kjer je meja nesporno določena, to je na morju, se naj začne odločba uresničevati, v posameznih konkretnih primerih pri meji na kopnem, kjer gre za to, ali bo šla meja po nekem dvorišču ali kje drugje, pa se je pametno in tudi nujno pogovarjati," je dejala.