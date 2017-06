Na Japonskem v strahu pred napadom Severne Koreje evakuacijske vaje

Raketa bi japonsko obalo lahko dosegla v 10 minutah

4. junij 2017 ob 16:27

Tokio, Pjongjang - MMC RTV SLO/Reuters

Prebivalci mesta Abu na zahodni obali Japonske so izvedli evakuacijsko vajo, potem ko je japonska vlada pozvala tamkajšnje oblasti, naj se pripravijo na morebiten napad Severne Koreje. Pjongjang je medtem kritiziral ZDA in Kitajsko zaradi novih sankcij.

V nedeljskih evakuacijskih vajah je sodelovalo okoli 280 ljudi, pri čemer so se oglasile sirene, ko je skupina otrok in njihovih staršev ravno čistila travnik pred tamkajšnjo osnovno šolo. "Kar naenkrat, ko smo pobirali travo, se je oglasil protiraketni alarm, kar me je močno prestrašilo," je za Reuters povedal desetletni Taison Ito.

Malo ribiško mesto Abu je na jugozahodu Japonske, blizu Korejskega polotoka. Strokovnjaki ocenjujejo, da bi rakete iz Severne Koreje japonsko obalo lahko dosegle v vsega desetih minutah. Je pa res, da bi trajalo tudi nekaj minut, da bi japonska vlada izstrelitev rakete zaznala in posvarila javnost.

Med vajami je šola otrokom naročila, naj se med evakuacijo nemudoma umaknejo v šolsko telovadnico, kar jim je uspelo v približno treh minutah. "To je bil dober način, da smo razumeli, kako se umakniti, a se ni zdelo ravno realistično," je povedal eden izmed staršev.

Kritika Pekingu in Washingtonu

Kljub protestu Japonske in preostale mednarodne skupnosti Severna Koreja še naprej preizkuša svoj raketni program. Od začetka leta je izstrelila že več kot deset raket, pri čemer jih je veliko padlo v Japonsko morje. Preizkusi, skupaj z jedrskim programom, so vnesli precej strahu med severnokorejske sosede. Japonska vlada je tako objavila seznam napotkov v primeru raketnega napada ("zatecite se v čim bolj masivno bližnjo stavbo", "umaknite se od oken", "če je mogoče, se umaknite v sobo brez oken" ...), oblastem po vsej državi pa priporočila, naj organizirajo podobne vaje kot Abu. Prebivalci bližnje Fukuoke so imeli svojo vajo prejšnji teden, preostali kraji pa naj bi jih izvedli v prihodnjih mesecih.

Pjongjang je medtem sporočil, da "obžaluje" zadnje sankcije, ki so jih Združeni narodi sprejeli v petek in zajemajo 18 severnokorejskih predstavnikov in združb. "Kakršne koli sankcije in pritiski že bodo sledili, ne bomo skrenili s poti gradnje jedrskih sil, s katerimi lahko branimo suverenost države in pravico do narodnega obstoja. Šli bomo naprej do končne zmage," je v izjavi sporočilo severnokorejsko zunanje ministrstvo.

Ob tem je Pjongjang kritiziral ZDA in Kitajsko zaradi "izsiljevanja in forsiranja" resolucije v Varnostnem svetu ZN-a, potem ko so "jo oblikovali v zadnji sobi iz svojega lastnega veselja".

K. S.