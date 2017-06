Na lokalnih volitvah v Italiji slavila desna sredina

Volitve zaznamovala nizka udeležba

26. junij 2017 ob 07:35

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

V drugem krogu delnih lokalnih volitev v Italiji, na katerih je štiri milijone volivcev in volivk izbiralo novež župane, je desna sredina osvojila županske položaje v 16 od 22 večjih mest.

Kot je za Radio Slovenija poročal Janko Petrovec, rimski dnevnik Il Fatto Quotidiano današnjo izdajo odpira z izrazom "Renzijev Kobarid". V mislih ima volilni poraz politike sekretarja Demokratske stranke Mattea Renzija, nekdanjega premierja. Najbolj boli izguba Genove, ki so ji levičarski župani vladali zadnjih trideset let. Poraz v prestolnici Ligurije je zadnji v nizu porazov Demokratske stranke v njenih tradicionalnih oporiščih. Lani je izgubila Torino, tretje največje mesto v Italiji, in glavno mesto Rim, kjer je županja iz Gibanja petih zvezd.

To je sicer prejelo klofuto v Parmi. Dosedanji župan Federico Pizzarotti, ki ga je Beppe Grillo pred poldrugim letom izključil iz svojega gibanja, si je priboril še en mandat. Zato pa je Gibanje zmagalo v Carrari. Mesto bo prvič po ustanovitvi republike dobilo župana, ki ni levičar.

V skoraj vseh večjih mestih ob Sloveniji desnosredinski župani

Poraz Demokratov in zmagoslavje desne sredine je zaznamovalo volitve tudi v preostalih dveh deželnih prestolnicah, Catanzaru v Kalabriji in L'Aquili v Abrucih, ter še v Veroni, Piacenzi, Pistoii, La Spezii, Astiju. V Gorici je s podporo stranke Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija in skrajno desne Severne lige zmagal Rodolfo Ziberna.

V novem goriškem občinskem svetu bodo sicer tudi tokrat zastopani slovenski goriški svetniki, saj sta bila na listi, ki je podprla kandidata leve sredine Roberta Collinija, izvoljena predstavnika stranke Slovenska skupnost Marilka Korsič in Walter Bandelj, medtem ko je bil na listi Demokratske stranke izvoljen David Petarin.

Vsa večja mesta dežele ob Sloveniji, z izjemo Vidma, imajo zdaj župane z desne sredine, kar naj bi bilo strateško pomembno pred deželnimi volitvami prihodnje leto.

V skupno 111 občinah je leva sredina kljub temu dobila največ novih županov. Zapletena je situacija v Trapaniju na Siciliji, kjer je kandidat Demokratov ostal brez tekmeca v drugem krogu. Rešil bi ga lahko 50-odstotni kvorum, toda udeležba je bila 27-odstotna, zato bo mesto dobilo komisarsko upravo. Podatki o volilni udeležbi potrjujejo ugibanja, da je za slab rezultat vladajoče stranke kriva visoka neudeležba. Na volitve županov v 111 občinah je prišlo komaj 46 odstotkov volivcev, je še poroča Petrovec.

Parlamentarne volitve naj bi bile maja prihodnje leto, a je koalicija premierja Paola Gentilonija šibka, zato analitiki ne izključujejo predčasnih volitev že to jesen, poroča Reuters.

B. V.