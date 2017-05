Na soočenju pred iranskimi predsedniškimi volitvami kritike Rohanijevih dosežkov

Rohani naj bi imel dobre možnosti za novo izvolitev

6. maj 2017 ob 11:18

Teheran - MMC RTV SLO/Reuters

Tekmeci iranskega predsednika Hasana Rohanija so pred volitvami na soočenju kritizirali njegove dosežke, on pa se je branil, da gospodarstvo potrebuje nekaj časa za okrevanje po sankcijah.

Rohanijevi tekmeci so opozorili na pomanjkanje gospodarskega okrevanja po jedrskem sporazumu Irana z velesilami, predsednik, ki je bil prvič s prepričljivo večino izvoljen leta 2013, pa je dejal, da je prodaja nafte narasla in da se bodo v prihodnjih letih odprla nova delovna mesta, napovedal pa je tudi porast vlaganj. "Danes izvažamo dva milijona sodčkov (159-litrskih, op. a.) nafte na dan. Brez sporazuma bi bilo to zmanjšano na 200.000 sodčkov na dan," je dejal.

Rohani je pred volitvami pred štirimi leti obljubljal konec mednarodne osamitve Irana, ki je močno škodovala gospodarstvu. 19. maja se bo tako potegoval za nov mandat, a tudi nekateri njegovi podporniki so izrazili razočaranje nad njegovim dosedanjim delom.

Mednarodni denarni sklad (IMF) sicer ocenjuje, da je bila iranska gospodarska rast leta 2016 med 4 in 5,5 odstotka, kar je precej več kot so kazale napovedi pred sporazumom. Po teh bi bila rast le 1,3-odstotna.

Na soočenju, ki se je v živo prenašalo na javni televiziji, se je Rohani zagovarjal pred očitki, da le redki v Iranu čutijo koristi sporazuma iz leta 2015, po katerem je Iran omejil svoj jedrski program v zameno za omilitev mednarodnih sankcij.

Protikandidati obljubljajo veliko

"Kaj se je spremenilo po sporazumu? Kaj se je spremenilo v vsakodnevnem življenju naših ljudi," je vprašal kandidat Ebrahim Raisi, eden od štirih sodnikov islamskega prava, ki so nadzirali usmrtitve več tisoč političnih zapornikov v osemdesetih letih 20. stoletja. Kljub kritikam pa so vsi protikandidati dejali, da sprejemajo jedrski sporazum.

Še en konservativni kandidat, župan Teherana in nekdanji poveljnik v elitni Revolucionarni gardi Baker Kalibaf, je Rohanija obtožil neuspešnega spopadanja z brezposelnostjo, ki je po ocenah od 12- do 20-odstotna.

Raisi in Kalibaf sta obljubila, da bosta ustvarila več milijonov delovnih mest na leto, če bosta izvoljena, nista pa pojasnila, kako bi to dosegla. Ekonomisti so njune obljube označili za "nerealistične", poroča Reuters.

Tovrstne obljube je Rohani označil za slogane in opozoril, da 26-odstotna letna rast ni mogoča. Za gospodarski napredek so potrebna vlaganja in ustvarjanje delovnih mest, je dodal. "Ljudje bodo morali izbirati med slogani in dejanji," je dejal aktualni predsednik.

Premalo napredka na področju svoboščin

Mednarodne organizacije za človekove pravice in aktivisti v Iranu sporočajo, da je Iran naredil malo za povečanje družbenih svoboščin. Sodstvo, ki je sicer zunaj nadzora Rohanija, je namreč zaprlo več deset aktivistov, novinarjev, blogerjev in umetnikov.

Prvi podpredsednik Esag Jahangiri, ki bo tudi kandidiral, a skupaj z Rohanijem, je medtem opozoril na avtoritarizem v Iranu in osamitev v tujini, če bo maja izvoljen kandidat trde struje.

Poleg omenjenih kandidirata še konservativni nekdanji kulturni minister Mostafa Mirsalim in zmerni nekdanji podpredsednik Mostafa Hašemitaba. Analitki sicer menijo, da ima Rohani kljub občutljivemu gospodarstvu velike možnosti za novo izvolitev.

B. V.