Na stotine žensk v Tunisu zahtevalo enake dedne pravice kot moški

Tunizijke se želijo primerjati z evropskimi ženskami

11. marec 2018 ob 15:09

Tunis - MMC RTV SLO, Reuters

V glavnem mestu Tunizije je v soboto več sto žensk protestiralo in zahtevalo enake dedne pravice kot moški. Tunizija sicer ženskam priznava več pravic kot preostale magrebske države.

Shod protestnic, ki so se jim pridružili tudi moški, se je končal pred parlamentom, kjer so dejale, da želijo imeti enake pravice do dedovanja kot ženske v Evropi. Zbrane so zahtevale, da zakonodaja o dedovanju ne temelji več na islamskem pravu, po katerem moški običajno dedujejo dvakrat več kot ženske.

"Res je, da imajo tunizijske ženske več pravic kot druge arabske ženske v regiji, a želimo se primerjati z evropskimi ženskami," je dejala aktivistka Kauter Bulila. "Vse, kar želimo, so naše pravice," je dodala.

Od lani se muslimanke v državi lahko poročijo z nemuslimanskimi moškimi. Avgusta je predsednik Bedži Kaid Esebsi, sekularni politik, ustanovil komisijo, ki bo predstavila predloge za napredek na področju pravic žensk.

Po odstavitvi avtokratskega predsednika Zineja El Abidineja Ben Alija leta 2011 se Tunizijo predstavlja kot edino zgodbo o uspehu v širšem območju, a gospodarski razvoj je razočaral, zaradi visoke brezposelnosti pa številni mladi odhajajo v tujino.

B. V.