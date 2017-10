Na zahodu Kenije zaradi nasilja preložili izvedbo volitev

V zahodnem delu Kenije je po četrtkovih volitvah v nasilju med protestniki in policijo umrlo najmanj pet ljudi. Volilna komisija je za nedoločen čas tam prestavila volitve, saj so jih morali prekiniti, nasilje pa ne pojenja.

Policija je v današnjem spopadu ubila protestnika na zahodu države, tako se je število smrtnih žrtev povečalo na pet. Iz barakarskega naselja Kawangware v prestolnici Nairobi poročajo o opozicijskih protestnikih, oboroženih z mačetami in ogromnih požarih, v katerih je zgorelo že mnogo domov.

Četrtkove volitve so bile zaradi spopadov protestnikov in policije sicer prekinjene v štirih opozicijskih trdnjavah. Volilna komisija je najprej ponovitev volitev na teh območjih napovedala za soboto, a jih je po nadaljevanju nasilja prestavila za nedoločen čas. V prihodnjih dneh naj bi sporočili točen datum ponovljenih volitev, je sporočil vodja volilne komisije Wafula Chebukati.

Ponovljene volitve so minile v znamenju nasilja in bojkota opozicije. V spopadih med protestniki in policijo je bilo ubitih najmanj pet ljudi, več kot 30 je bilo ranjenih. Volilna udeležba je bila manj kot 34-odstotna, kar je bilo občutno manj kot na volitvah 8. avgusta, ko se jih je udeležilo skoraj 80 odstotkov volivcev. Zaradi nezakonitosti in nepravilnosti je vrhovno sodišče na pobudo opozicije odredilo njihovo ponovitev, a so bile četrtkove volitve še bolj kaotične.

V opozicijskih trdnjavah so protestniki blokirali volišča z gorečimi gumami in vejami, prihajalo je do spopadov s policijo. V okrožjih Homa Bay, Kisumu, Migori in Siaya na zahodu države volitev sploh niso mogli izvesti, zato jih je bila komisija tam prisiljena preložiti.

Opozicija znova poziva k bojkotu

Opozicija je volivce v teh okrožjih pozvala k bojkotu tudi te ponovitve volitev. Tokrat so ljudi pozvali tudi, naj ne hodijo v bližino volišč, da ne bi prišlo do novih žrtev. "Ljudem svetujemo, da ne gredo v te smrtonosne pasti," je dejal vodja ene od opozicijskih strank Musalia Mudavadi. Volilno komisijo je pozval k odpovedi "prisilnih volitev", pri tem pa opozoril, da namerava vlada na območju še okrepiti varnostne ukrepe, kar pomeni, da bo še povečala nasilje varnostnih sil.

Ker vodja opozicije in njen predsedniški kandidat Raila Odinga volitve bojkotira, bo nedvomno zmagal trenutni predsednik Uhuru Kenyatta, ki je glede na glasove do zdaj izvedenih volitev prejel čez 97 odstotkov glasov.

Strah pred novimi etničnimi spopadi

Vse od prvih volitev 8. avgusta je v spopadih med varnostnimi silami in protestniki v državi umrlo že okoli 50 ljudi. Obstaja strah, da se bodo ponovili etnični spopadi izpred desetih let, ko je umrlo več kot 1.200 ljudi. Tudi tiste spopade so sprožile nepravilnosti na volitvah.

