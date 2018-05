Najstarejši avstralski akademik odhaja v Švico na evtanazijo

Odločitev Davida Goodalla znova načela razpravo v Avstraliji

1. maj 2018 ob 12:03

Perth

David Goodall, najstarejši avstralski znanstvenik, ki je dvignil veliko prahu pred dvema letoma, ko ga je njegova univerza pri 102 letih skušala upokojiti, bo v prihodnjih dneh poletel v Švico, da bi tam končal svoje življenje.

Evtanazija z asistenco je namreč v Švici dovoljena, v Avstraliji pa ne, s svojo odločitvijo pa je v domovini znova sprožil razpravo o evtanaziji.

Danes 104-letni Goodall sicer nima kakšne neozdravljive bolezni, se pa je v zadnjem času poslabšala njegova kakovost življenja, zato si je po hitrem postopku rezerviral mesto na kliniki za samomore v Baslu. Za take usluge pacienti v Švici plačujejo okoli 10.000 evrov.

"Globoko obžalujem, da sem dočakal to starost," je Goodall, priznani ekolog in botanik, povedal prejšnji mesec za ABC, ko je praznoval svoj rojstni dan. "Nisem srečen. Želim si umreti. Ni posebno žalostno. Žalostno je, če ti ljudje skušajo to preprečiti. Menim, da bi morali starejši ljudje, kot sem jaz, imeti polne državljanske pravice, vključno s pravico do asistiranega samomora."

V Victorii evtanazija mogoča od leta 2019

Samomor z asistenco je v večini držav nezakonit, v Avstraliji pa je bil prepovedan, dokler ni zvezna država Victoria lani postala prva, ki je evtanazijo uzakonila. A zakon začne veljati šele junija 2019, nanaša pa se zgolj na neozdravljivo bolne in duševno zdrave paciente s pričakovano življenjsko dobo manj kot pol leta.

Druge avstralske zvezne države sicer v preteklosti so razpravljale o evtanaziji, a so bili vsi predlogi vedno zavrnjeni, nazadnje lani v Novem Južnem Walesu. Leta 1995 je sicer bila uzakonjena v Severnem teritoriju, ki pa ni zvezna država, a je vlada zakonodajo leta 1997 razveljavila, navaja AFP.

"Krivično, da mora na drug konec sveta"

Organizacija Exit International, ki pomaga Goodallu pri njegovem potovanju v Švico, je dejala, da je krivično, da mora eden avstralskih "najstarejših in najuglednejših državljanov potovati na drug konec sveta, da bi lahko umrl dostojanstveno".

"Do mirne, dostojanstvene smrti bi morali biti upravičeni vsi, ki si to želijo. In oseba ne bi smela biti prisiljena zapustiti svojega doma, da to doseže," so zapisali na svoji spletni strani. Skupina je ob tem lansirala javno kampanjo za zbiranje sredstev za letalsko vozovnico v poslovnem razredu za Goodalla in njegovo asistentko, do zdaj pa so zbrali že več kot 17.000 avstralskih dolarjev (10.600 evrov).

Goodall, častni raziskovalec na univerzi Edith Cowan v Perthu, je širši javnosti postal bolj znan leta 2016, ko ga je uprava fakultete skušala prisilno upokojiti, češ da ni več v takem stanju, da bi lahko delal pri njih. Po navalu kritik in podpori znanstvenikov z vsega sveta je univerza svojo odločitev preklicala.

Leta 1914 v Londonu rojeni Goodall, ki se je v Avstralijo preselil leta 1948, je napisal na desetine raziskovalnih disertacij in do pred kratkim še vedno pregledoval ter urejal številne ekološke revije.

