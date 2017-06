Nekdanja privrženka Nacionalne fronte pretihotapila iranskega ljubimca v VB

Huretova pravi, da bi svoje dejanje ponovila

27. junij 2017 ob 16:07

Calais - MMC RTV SLO

V Franciji se je začelo sojenje nekdanji privrženki skrajno desne Nacionalne fronte, ker je pomagala prebežniku, ki ga je spoznala v begunskem taborišču v Calaisu, nezakonito prečkati mejo v Veliko Britanijo.

Béatrice Huret je svojemu ljubimcu, iranskemu prebežniku po imenu Mokhtar, kupila čoln, s katerim je skušaj s še dvema prebežnikoma uspešno prečkal Rokavski preliv in dosegel angleško obalo, poroča BBC.

Huretovi grozi do 10-letna zaporna kazen. Eno od vprašanj, ki jih bo moralo sodišče vzeti v ozir, je, če je bila Huretova, vdova obmejnega policista, del organizirane tihotapske mreže. Enaka obtožnica bremeni še tri druge osebe.

"Vem, kaj sem storila, a so bila moja dejanja iz ljubezni," je povedala novinarjem, zbranim pred sodiščem. Njen glavni strah je, da v primeru zaporne kazni ne bi mogla videvati Mokhtarja, saj ga zdaj redno obiskuje v njegovem novem domu v Veliki Britaniji.

Ravnala iz "človekoljubnih vzgibov"

Njen odvetnik je za AFP dejal, da bo Huretova sodišče prosila, da primer zavrne, ker so bili njeni vzgibi "človekoljubne narave".

Huretova je priznala, da bi za Mokhtarja vse skupaj še enkrat ponovila. Huretova je o svoji izkušnji napisala knjigo z naslovom Calais, moja ljubezen, za odkup pravic pa se že potegujejo tudi filmski ustvarjalci.

V knjigi Francozinja nadrobno opiše, kako je njen pokojni soprog, ki je leta 2010 umrl za rakom, podpiral Nacionalno fronto Marine Le Pen, a zaradi svoje službe tega uradno ni smel početi. Je pa privrženka postala ona, kot razlog pa navedla, da jo je skrbel priliv tujcev v Francijo.

Džungla

A to se je spremenilo, ko je nekega dne ponudila prevoz mlademu sudanskemu pribežniku do zloglasnega taborišča "Džungla" v Calaisu, kjer si je sama lahko ogledala razmere, v katerih je do oktobra lani, ko so taborišče porušili, živelo na tisoče pribežnikov.

Kmalu zatem je začela delati v taborišču kot prostovoljka in tako spoznala Mokhtarja, učitelja, ki se je spreobrnil v krščanstvo in zato pobegnil iz Irana. Mokhtar je bil eden od tistih, ki so si v Džungli v znak protesta proti razmeram v taborišču, zašili ustnice - podoba, ki je zaokrožila po medijih po vsem svetu.

Romanca zacvetela

"Usedla sem se, potem pa je prišel on in me zelo nežno vprašal, če bi skodelico čaja. In potem mi je skuhal čaj, jaz pa sem bila kar malce v šoku. Bila je ljubezen na prvi pogled," se spominja Huretova. Romanca je nato naglo zacvetela - kljub jezikovni pregradi. Mokhtar je govoril angleško, a znal le malo francosko, zato sta si pri komunikaciji pomagala z Googlovim prevajalnikom.

Nekega dne je ona za tisoč evrov, ki so ji priskrbeli prebežniki, kupila čoln, s katerim so se zarana podali iz Dunkirka proti Angliji. Prečkanje Rokavskega preliva je nevarno, čoln pa je na poti začel puščati, a je tri prebežnike rešila britanska obalna straža, Mokhtar pa je uspešno zaprosil za azil.

Čeprav so Džunglo, v kateri je na vrhuncu živelo 10.000 prebežnikov, katerih cilj je bila Anglija, oktobra porušili, na tem območju še vedno prebežniki skušajo nezakonito prečkati mejo.

K. S.