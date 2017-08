Nemčija prepovedala spletno stran za skrajne levičarje

Izgredi močno zaznamovali julijski vrh G20 v Hamburgu

25. avgust 2017 ob 16:11

Berlin - MMC RTV SLO, STA

Nemške oblasti so prepovedale skrajno levi spletni portal linksunten.indymedia.org, ki mu očitajo podžiganja nasilja in aktivistov, ki so stali za nasilnimi izgredi na vrhu skupine G20 v Hamburgu prejšnji mesec.

Organizatorji protikapitalističnih protestov ob vrhu G20 so uporabljali prav to stran.

Policija je sicer zjutraj v prostorih platforme v mestu Freiburg ob francoski meji izvedla tudi več racij in preiskala pet lokacij, povezanih s stranjo. Tam so med drugim zasegli več nožev in gumijevk, niso pa nikogar aretirali.

"Delovanje spletne strani je odslej kriminalno dejanje," je dejal nemški notranji minister Thomas de Maiziere, potem ko je policija zaprla platformo.

"Glavna platforma za nasilje in vandalizem"

Nemška notranja varnostna služba je v letnem poročilu zapisala, da je spletna stran, ki so jo vzpostavili leta 2009, postala glavna komunikacijska platforma, na kateri so skrajno leve skupine, nagnjene k nasilju, prevzemale odgovornost za nasilje in vandalizem.

Kot je danes zapisalo notranje ministrstvo na Twitterju, so stran uporabljali za izmenjavo nasvetov glede nasilnih protestnih metod in za širjenje "protiustavnih skrajnih levičarskih vsebin".

Anonimni uporabniki so tam napovedovali tudi proteste ali blokade shodov neonacistov, objavljali pa so tudi navodila za izdelovanje molotovk.

Uporabljali so jo tudi organizatorji zborovanj, protestov in blokad ob julijskem vrhu skupine G20, na katerih se je več deset protestnikov spopadlo s policijo. Ranjenih je bilo več kot 200 ljudi, od tega 160 policistov. Protesti, v katerih so bile uničene tudi številne trgovine in avtomobili, so močno zaznamovali vrh, ki sta se ga med drugim udeležila ameriški in ruski predsednik Donald Trump in Vladimir Putin.

K. S.