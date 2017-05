Nemčija: Zaradi suma organiziranja terorističnih napadov aretiran še en vojak

Nadaljevanje preiskave prisotnosti skrajne desnice v vojski

9. maj 2017 ob 18:03

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Po Francu A. so nemški preiskovalci aretirali še enega vojaka, 27-letnega Maximiliana T., ki naj bi sodeloval pri organiziranju terorističnih napadov. Med potencialnimi tarčami sta bila tudi nekdanji predsednik države in pravosodni minister.

Maximiliana T. so aretirali v kraju Kehl v zvezni deželi Baden-Württemberg. Osumljeni, ki ima "skrajno desne nazore", naj bi načrtoval teroristični napad skupaj z vojakom Francom A. in njegovim prijateljem Mathiasom F., ki so ju aretirali konec aprila, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Po doslej znanih informacijah tožilstva so vsi trije skupaj načrtovali atentate na vidnejše politike in ljudi, ki so aktivni na področju migracij in beguncev. Med potencialnimi tarčami sta bila med drugim nekdanji nemški predsednik Joachim Gauck in pravosodni minister Heiko Maas.

Želeli očrniti prosilce za azil

Za izvedbo napadov naj bi poskrbel Franco A., so sporočili preiskovalci. Ker so osumljeni želeli očrniti prosilce za azil, se je Franco A. izdajal za sirskega begunca. Tako je živel dvojno življenje kot sirski begunec David Benjamin, ki naj bi se v Damasku preživljal s prodajo sadja. Čeprav ne govori arabsko, mu je uspelo dobiti dovoljenje za bivanje in državno pomoč.

Maximilian T., ki je bil nameščen v isti vojašnici kot Franco A., je pred nadrejenimi kril svojega kolega, ki je pogosto manjkal. Pod drobnogled so ga preiskovalci vzeli že pretekli teden, saj so pri njem našli seznam potencialnih tarč napadov.

V sodelovanju z avstrijskimi kolegi so nemški preiskovalci še ugotovili, da so si osumljeni v Avstriji priskrbeli pištolo. Januarja jo je Franco A. skril na dunajskem letališču, a jo je policija kmalu odkrila in tako prišla na sled skrajno desni skupini.

Skrajna desnica v vojski

Medtem so v nedeljo v vseh vojašnicah v Nemčiji sprožili preiskavo zaradi več najdb skrajno desnih in nacističnih predmetov. To je sprožilo val vprašanj o pojavljanju desničarskega ekstremizma znotraj vojske.

B. V.