Nemčija želi do leta 2024 povečati število vojakov za skoraj desetino

Okrepili bodo tudi število civilistov, zaposlenih v vojski

21. februar 2017 ob 19:49

Berlin - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Nemške oblasti so napovedale, da nameravajo do leta 2024 število vojakov povečati z zdajšnjih 178.000 na 198.000, okrepila pa bo tudi število rezervistov.

"Nemška vojska se sooča z velikimi izzivi, kot še nikoli prej," je dejala nemška obrambna ministrica Ursula von der Leyen in dodala, da mora biti vojska pripravljena primerno odgovoriti na razvoj dogodkov in skrbi glede varnosti.

Poleg povečanja števila vojakov se bo povečalo tudi število civilistov, zaposlenih v vojski, in sicer na 61.000, s čimer naj bi okrepili boj proti hekerskim napadom, poroča Deutsche Welle.

Po koncu hladne vojne, ko je imela ob združitvi kar 585.000 vojakov, je Nemčija postopoma zmanjševala število svojih vojakov, konec lanskega leta pa je naznanila, da je krčenja konec. Potem ko se je po drugi svetovni vojni več desetletij izogibala misijam v tujini, je v zadnjih letih postala bolj aktivna tudi pri podpori mednarodnim operacijam v Aftganistanu in Maliju ter proti pripadnikom t. i. Islamske države.

Januarja je Nemčija poslala več kot 1.000 vojakov v Litvo, in sicer v okviru Natove misije za zavarovanje vzhodne meje z Rusijo, ki je odgovor na rusko priključitev Krima in podporo separatistom na vzhodu Ukrajine.

Krepitev vojske je v nemški javnosti povzročila delitev mnenja: številni nasprotujejo povečanju števila vojakov in povečanju izdatkov za obrambo, drugi so prepričani, da je to zaradi trenutnih varnostnih razmer v svetu to nujno potrebno.

Nemčija za obrambo namenja 1,19 odstotka BDP-ja

Ameriški predsednik Donald Trump je dal jasno vedeti, da ZDA pričakujejo od svojih zaveznic v Natu, da bodo spoštovale in uresničile cilj, da bodo za obrambo namenile dva odstotka svojega proračuna. To zaenkrat poleg ZDA (za obrambo namenjajo 3,61 odstotka BDP-ja) uresničujejo le Grčija (2,38 odstotka), Velika Britanija (2,21 odstotka), Estonija (2,16 odstotka) in Poljska (2 odstotka). Nemčija za obrambo namenja 1,19 odstotka BDP-ja. Nemška kanclerka Angela Merkel je pretekli teden na varnostni konferenci v Münchnu poudarila, da si bo Nemčija prizadevala uresničiti dvoodstotni cilj, kar bi pomenilo, da bi obrambni proračun vlada povečala za 25 milijard evrov, je poročal Deutsche Welle.

K. T.