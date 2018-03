Nemška policija prijela Carlesa Puigdemonta, v Kataloniji protesti

Španske oblasti izdale mednarodno tiralico

25. marec 2018 ob 13:28,

zadnji poseg: 25. marec 2018 ob 19:11

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemška policija je na počivališču avtoceste številka 7 blizu meje z Dansko prijela nekdanjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta, ki je bil na poti s Finske v Belgijo. Pred sodnika bo stopil v ponedeljek.

Kot je pojasnil namestnik generalnega tožilca Ralph Döpper, bo postopek služil izključno preverjanju njegove identitete.

"Vprašanje, ali gre gospod Puigdemont v pripor za izročitev, je v rokah višjega deželnega sodišča v nemški zvezni deželi Schleswig-Holstein," je še pojasnil. Dodal je, da bo o morebitni Puigdemontovi izročitvi španskim organom odločalo generalno tožilstvo. Puigdemontov odvetnik Paul Bekaert sicer računa, da bodo njegovo stranko pogojno izpustili.

Špansko vrhovno sodišče je pred dvema dnevoma za Puigdemonta in preostale štiri nekdanje ministre, ki so v prostovoljnem izgnanstvu v Belgiji, izdalo mednarodno tiralico. Puigdemont se je v Bruselj zatekel pred obtožbami španskega sodstva zaradi upora in vstaje, zaradi česar mu grozi dolgoletna zaporna kazen.

V Kielu so potrdili, da so Puigdemonta aretirali na podlagi evropskega pripornega naloga. Puigdemontov tiskovni predstavnik Joan Maria Pique je potrdil, da se je nekdanji katalonski voditelj vračal v Belgijo in da nemška policija z njim dobro ravna. Dodal je, da je Puigdemont "trenutno na policijski postaji in da se je že vključil njegov pravni zagovornik".

Pristojnost za postopek v Nemčiji je v rokah generalnega tožilstva v zvezni deželi Schleswig-Holstein. Namestnik generalnega tožilca Ralp Döpper je povedal, da trenutno preverjajo, kako dolgo lahko Puigdemont na temelju evropskega pripornega naloga ostane v priporu.

Pod drobnogledom obveščevalcev

Po poročanju nemškega tednika Focus naj bi bil Puigdemont ves čas pod drobnogledom španske obveščevalne službe. Ko se je odpravil iz Finske proti Nemčiji, so španski organi s tem seznanili tudi schengenski informacijski oddelek nemških kriminalistov, ki je nato odločilne podatke posredoval deželni policiji.

Puigdemont je imel na Finskem pogovore v tamkajšnjem parlamentu, v petek pa je predaval na univerzi v Helsinkih. Finska je sporočila, da bo upoštevala španski zaporni nalog, a je očitno odločitev prišla prepozno.

Kot je pojasnil njegov belgijski odvetnik Paul Bekaert, se je Puigdemont za avtomobil na poti v Belgijo odločil v upanju, da se bo tako izognil kontroli na letališčih.

Odstavitev po referendumu

Španska vlada je Puigdemonta odstavila konec oktobra, kmalu po referendum o samostojnosti Katalonije, ki ga je Madrid označil za nezakonitega. Nemudoma po odstavitvi se je Puigdemont zatekel v Bruselj, španske oblasti pa so prevzele upravljanje te avtonomne španske pokrajine.

Na decembrskih regionalnih volitvah so nato znova zmagali zagovorniki neodvisnosti, ki imajo v katalonskem parlamentu večino. Ker Puigdemontu ob morebitni vrnitvi v Španijo grozi aretacija, je sprva želel voditi Katalonijo kar iz tujine, nato pa se je odpovedal vnovični kandidaturi za predsednika Katalonije.

Špansko pravosodje z izdajo več zapornih nalogov proti vodilnim zagovornikom katalonske samostojnosti blokira sestavo nove katalonske vlade. Regionalni parlament v Barceloni je tako v soboto prekinil izvolitev Jordija Turulla za novega katalonskega predsednika, saj so ga dan prej prijeli. Ustavno sodišče je namreč že prej razsodilo, da mora biti kandidat fizično prisoten na volitvah.

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Trorrent medtem vztraja pri volitvah. "Ne bom miroval, dokler vas ne vidim na svobodi," je sporočil svojim zaprtim kolegom.

V Kataloniji novi pozivi k protestom

Zaradi Puigdemontove aretacije so katalonska gibanja in stranke, ki zagovarjajo samostojnost Katalonije, že pozvale k novim protestom. V več katalonskih mestih načrtujejo protestne pohode, prav tako naj bi pripravili zapore avtocest in glavnih prometnih povezav.

Katalonski poslanec skrajno leve stranke CUP Carles Riera je kritiziral "protidemokratično zatiranje španske države" in zahteval od Nemčije, "naj ne postane podaljšana roka španske represije in na svobodo izpusti Puigdemonta". Nemške oblasti je kritiziral tudi poslanec Puigdemontove JxCat Quim Torra in prijetje Puigdemonta označil kot "odgovornost celotne Evropske unije".

Albert Rivera, vodja španske desnosredinske liberalne stranke Ciudadanos, pa je aretacijo pozdravil. "Končno se je končal beg pučista. Oseba, ki je poskusila spodkopati evropsko demokracijo, se postavila nad demokratične zakone, ogrozila mirno sobivanje in zato zlorabila javna sredstva, ne more uživati svobode. Pravosodje je naredilo svoje delo," je na Twitterju zapisal Rivera.

J. R., K. S.