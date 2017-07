Nepremičninski rekord v Londonu: stolpnica za 1,15 milijarde evrov

Pri navadnih nepremičninah stanje drugačno: padec povpraševanja

29. julij 2017 ob 11:16

London - MMC RTV SLO/STA

Negotovost glede izstopanja Velike Britanije iz Evropske unije, kot kaže, nima velikega vpliva na tamkajšnji nepremičninski trg. Padel je nov rekord, in sicer je hongkonško družinsko podjetje za stolpnico, imenovano talkie-walkie, odštelo 1,3 milijarde funtov (1,15 milijarde evrov).

Kot navaja nepremičninski posrednik Cushman & Wakefield, gre za največji nepremičninski posel ne Otoku doslej. Walkie-talkie, kot imenujejo stolpnico na 20 Fenchurch Street, ima 34 nadstropij in leži v delu Cityja, kjer imajo sedež predvsem zavarovalniške družbe. Pod medijskimi žarometi se je stolpnica, končana leta 2014, znašla že leto prej, ko so mediji pisali, da naj bi odsev sončnih žarko s steklene povrišine stavbe poškodoval osebna vozila v okolici. Njegova steklena fasada je namreč delovala kot ojačevalec sončne svetlobe in s tem tudi temperature v neposredni okolici, zaradi česar so morali snovalci poseči po dodatnih ukrepih.

Kupujejo Katarci, Kitajci ...

To je zadnji v nizu velikih nepremičninskih poslov, ki imajo poleg velikega zneska še en skupni imenovalec: kupci so iz Bližnjega in Daljnega vzhoda. Prejšnji rekord je bil "v rokah" stolpnice mednarodne banke HSBC v poslovni črtrti Canary Wharf, ki ga je leta 2014 za 1,175 milijarde funtov kupil katarski državni naložbeni sklad Qatar Investment Authority. Pred nekaj meseci pa je kitajski nepremičninski magnat Cheung Chung Kiu za stolpnico, znano pod imenom strgalnik, odštel 1,15 milijarde funtov.

Vodja enote za London pri Cushman & Wakefield James Beckham je za AFP pojasnil, da gre deloma za učinek padca vrednosti funta po odločitvi za brexit, deloma pa tudi za izraz zaupanja v dolgoročno prihodnost največjega in najbogatejšega velemesta v zahodni

Evropi.

Pri navadnih stanovanjskih nepremičnin stanje drugačno

A medtem ko na trgu poslovnih nepremičnin padajo rekordi, je zgodba drugačna pri navadnih stanovanjskih nepremičninah. Rast inflacije je v navezi s povečano negotovostjo glede posledic brexita namreč zadušila povpraševanje Britancev po nepremičninah.

