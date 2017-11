Nova vrnitev Silvia Berlusconija? Po Siciliji želi osvojiti še Rim.

Zaradi obsodbe trenutno ne more kandidirati na volitvah

Nekdanji italijanski premier Silvio Berlusconi naj bi se pripravljal na veliko vrnitev na politično prizorišče, potem ko je kandidat, ki ga je podpiral, zmagal na deželnih volitvah na Siciliji.

Nedeljske volitve na tem otoku so bile pomemben preizkus volilnega utripa pred parlamentarnimi volitvami v državi. Na njih je zmagal skupni kandidat desnice Nello Musumeci, ki je prejel 39,9 odstotka glasov, na drugo mesto pa se je uvrstil kandidat Gibanja petih zvezd Giancarlo Cancelleri s 34,7 odstotka glasov. Demokratska stranka nekdanjega premierja Mattea Renzija je s svojim kandidatom Fabriziem Micarijem doživela hud poraz: zbrala je le 18,6 odstotka glasov.



Drugega kroga ni, tako da bo deželno vlado vodil Musumeci. Ta nekdanji državni sekretar, ki ima dobre povezave v Rimu, je bil skupni kandidat treh desnih strank - stranke Naprej Italija nekdanjega premierja Silvia Berlusconija, Severne lige in stranke Bratje Italije. Ta koalicija bo najverjetneje skupaj nastopila tudi na nacionalnih parlamentarnih volitvah, ki bodo v Italiji spomladi, verjetno marca, najkasneje pa maja.

Si želi še petič postati premier?

"Sicilija se je, kot sem pozval, odločila za pot sprememb," je v ponedeljek izid volitev komentiral Berlusconi. Po mnenju strokovnjakov je zmaga desnice na Siciliji pomembna predvsem zanj, saj dokazuje, da je njegova vrnitev na premierski položaj mogoča. Aktivno je sodeloval tudi v predvolilni kampanji na otoku in se kljub 81 letom kazal kot vitalen kandidat, z belimi zobmi, zagorelo poltjo in rjavimi lasmi.

Berlusconi, nekdanji štirikratni italijanski premier, se je iz politike umaknil pred štirimi leti, ko so ga zaradi obsodbe zaradi davčne goljufije izključili iz parlamenta. Ta obsodba mu onemogoča tudi morebitno kandidiranje na parlamentarnih volitvah prihodnje leto, saj mu je prepovedano opravljanje vseh javnih funkcij, zato se je pritožil na Evropsko sodišče za človekove pravice in ga prosil, naj kazen spremeni tako, da bo lahko kandidiral. Sodišče naj bi o njegovi prošnji odločilo do konca leta, piše BBC.

Gibanje petih zvezd znova v vzponu

Razlog za zadovoljstvo ima sicer tudi Gibanje petih zvezd, saj se je kljub razmeroma tesnemu porazu izkazalo za najmočnejšo posamezno stranko. To je poudaril tudi Luigi Di Maio, ki je kandidat stranke za premierski položaj v Rimu. Prepričan je, da je izid volitev na Siciliji začetek vala, ki bo stranki na državni ravni lahko prinesel do 40-odstotno podporo.

Po drugi strani so bile volitve na Siciliji znamenje za levico, da potrebuje spremembe in predvsem večjo organizacijo. Poraz kandidata Demokratske stranke Micarija je bil namreč tudi posledica dejstva, da se levica ni bila sposobna dogovoriti za enotnega kandidata.

Novega predsednika regionalne vlade na Siciliji sicer čaka težko delo. Brezposelnost med mladimi na otoku je 57-odstotna, med drugimi pa 22-odstotna, dvakrat višja od italijanskega povprečja. Izseljevanje z otoka je v preteklih kriznih letih doseglo ravni iz 60. let prejšnjega stoletja, ko so Sicilijanci množično iskali delo na bogatejšem severu države.

Otok je zaradi bližine Severne Afrike tudi v središču begunske krize in pritoka beguncev in migrantov prek Sredozemskega morja.

