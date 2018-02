Ob obisku Lavrova tudi korak naprej pri ustanovitvi ruskega muzeja v Mariboru

Srečal se bo tudi s predsednikom Borutom Pahorjem

21. februar 2018 ob 07:46

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec bo na delovnem obisku gostil ruskega kolega Sergeja Lavrova, s katerim bosta poleg pogovora o aktualnih razmerah podpisala memorandum o ustanovitvi ruskega muzeja v Mariboru.

Ministra sta se nazadnje srečala 12. oktobra v Moskvi, sicer pa se srečujeta približno enkrat letno. Glavna tema pogovorov bodo dvostranski odnosi, gospodarsko sodelovanje in razmere v svetu. Odnosi med Slovenijo in Rusijo so po oceni politike odlični, izboljšujejo se tudi gospodarski kazalci. Potem ko se je pred leti obseg blagovne in turistične menjave med državama zaradi slabitev makroekonomskih parametrov na ruskem trgu in sankcij EU-ja proti Rusiji nekoliko zmanjšal, se je lani spet povečal. V prvih desetih mesecih lanskega leta je blagovna menjava znašala nekaj več kot 635 milijonov evrov.

Ob 11.30 bosta Erjavec in Lavrov podala izjavo za javnost, kar boste lahko spremljali tudi na spletni strani.

Med temami pogovora bo tudi Zahodni Balkan. Kot je znano, je Lavrov pred dnevi glede širitve Nata na Zahodni Balkan dejal, da gre za napako in da v tem vidi evropski varnostni problem. Po njegovi oceni skušajo Evropo razdeliti na dva dela, ločnica pa je vse bliže ruskim mejam. Po Sloveniji se sicer vodja ruske diplomacije odpravlja na dvodnevni obisk v Srbijo.

Ljubljana in Moskva imata različni stališči tudi do Kosova. Slovenija je bila pred 10 leti med prvimi državami, ki so priznale neodvisno Kosovo, ki ga Rusija kot trdna zaveznica Srbije ne priznava. V torek je srbski politični vrh izrazil nezadovoljstvo nad potezo predsednika Boruta Pahorja, da si bo Slovenija prizadevala doseči priznanje Kosova tudi pri članicah EU-ja, ki tega še niso storile. "Bila sem neprijetno presenečena nad to izjavo predsednika Slovenije, saj ni v skladu s sestankom, ki smo ga imeli in ki je bil zelo dober, dolg in odprt. Rada bi videla, da bi takrat slišala to namero kot predsednica vlade, tako bi lahko osebno odgovorila predsedniku Slovenije, a tega ni omenil," je po poročanju regionalne televizije N1 dejala srbska premierka Ana Brnabić.

V centru bo zaposlitev dobilo 8 ljudi

Lavrov in Erjavec naj bi ob obisku podpisala tudi memorandum o ustanovitvi Mednarodnega raziskovalneega centra za 2. svetovno vojno v Mariboru, za kar je na slovenski kulturni praznik zeleno luč prižgal ruski premier Dmitrij Medvedjev. "Podpis memoranduma bo pripomogel k ohranjanju zgodovinskega spomina o skupnem boju narodov Rusije in Slovenije proti nacističnim in fašističnim okupatorjem ter njihovih zločinih," med drugim piše v odredbi ruske vlade. Osrednji cilj raziskovanja omenjenega centra je raziskovanje boja obeh narodov proti nacističnim in fašističnim okupatorjem, med drugim pa bodo v njem izvajali tudi kulturne, izobraževalne in zgodovinske projekte za širšo javnost.

Prostori centra, za katerega vzpostavitev naj bi namenili 2,5 milijona evrov, ki jih bo prispevala ruska stran, bodo v objektu nekdanjega taborišča za sovjetske vojne ujetnike v mestni četrti Melje, ki ga je mariborska občina lani odkupila. V muzeju bodo po načrtih zaposlili osem oseb - šest jih bo plačevala Rusija, dve pa Slovenija oz. ministrstvo za kulturo.

