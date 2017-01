Obama končal politiko dodeljevanja pravice do bivanja Kubancem brez vizuma

Dodatna otoplitev na relaciji Washington-Havana

13. januar 2017 ob 08:52

Washington, Havana - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Barack Obama je končal dolgoletno politiko, po kateri so ZDA kubanskim priseljencem, ki so v to državo prišli brez vizuma, dodeljevale pravico do bivanja.

Politika, ki je bila v veljavi 20 let, je omogočala, da so Kubanci, ki so prišli v ZDA, postali zakoniti prebivalci ZDA po letu dni, nakar so lahko zaprosili za državljanstvo. V zameno za prekinitev s to politiko je Havana pristala, da bo začela sprejemati Kubance, ki so jih ZDA zavrnile ali izgnale, poroča BBC. Ukrep ameriških oblasti je kubanska vlada pozdravila in ga označila za "pomemben korak v napredovanju odnosov" med državama.

Številni Kubanci v ZDA medtem pravijo, da Washington nagrajuje režim, na katerega letijo očitki o kršenju človekovih pravic. A Obama tudi v zadnjih dneh na položaju nadaljuje z otoplitvijo odnosov s Kubo. "S to spremembo bodo Kubanci še naprej dobrodošli tako kot so dobrodošli priseljenci iz drugih držav, v skladu z našimi zakoni," je dejal. Lani je v ZDA prišlo več deset tisoč kubanskih priseljencev.

Posebna politika je veljala le za Kubance, priseljencem iz drugih držav, ki pridejo v ZDA brez vizuma, sicer grozi aretacija in izgon.

Ostali Latinskoameričani proti preferiranju Kubancev

Kubanska vlada je krivila politiko za beg možganov z otoka in za spodbujanje na tisoče ljudi, da tvegajo svoja življenja v poskusih priti v ZDA po morju na čolnih. Politiki se je nasprotovali tudi v samih ZDA, kjer so latinskoameriške lobistične skupine poudarjale, da neupravičeno favorizira Kubance pred drugimi Latinskoameričani. Kot menijo v teh skupinah, so kubanski priseljenci zadnje čase ekonomski migranti kot ostali iz regije, ne pa politični prebežniki.

Na eni strani so imele ZDA poseben režim za kubanske priseljence, na drugi pa so izvajale gospodarske sankcije proti Kubi, ki se v zadnjem času mehčajo, a je za njihovo odpravo potrebna odobritev kongresa.

Ni sicer jasno, v katero smer bodo šli odnosi med ZDA in Kubo po odhodu Obame. Novoizvoljeni predsednik Donald Trump je namreč zavzel do Kube precej ostrejši pristop in bi lahko spremembe v odnosu tudi preklical.

B. V.