Obama na shodih v podporo demokratskima kandidatoma v New Jerseyju in Virginiji

Obama se je po volitvah v javnosti le malokrat oglasil

19. oktober 2017 ob 17:13

Washington - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji ameriški predsednik Barack Obama se vrača na politično prizorišče. Udeležil se bo shodov v New Jerseyju in Virginiji v podporo demokratskima kandidatoma za položaj guvernerja.

Volitve za guvernerja v omenjenih zveznih državah bodo potekale 7. novembra, leto dni po zmagi republikanskega kandidata Donalda Trumpa nad demokratsko kandidatko Hillary Clinton na predsedniških volitvah.

Tokratne volitve bodo pokazatelj razpoloženja volivcev in volivk pred vmesnimi volitvami prihodnje leto, ki bodo predstavljale velik izziv Trumpu in njegovi republikanski stranki. "Letos imamo le dvoje velikih volitev, za guvernerja New Jerseyja in Virginije," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal profesor politologije Larry Sabato. "Te bi utegnile zaznamovati vmesne volitve prihodnje leto," je še dodal.

Bo Obama kritiziral svojega naslednika?

Obama se v politiko vrača po večmesečnem zatišju in izogibanju neposrednemu srečanju s svojim naslednikom. Njegovo sporočilo ostaja za zdaj neznano. Nekdanji predsednik namreč od odhoda iz svoje pisarne 20. januarja v skladu s tradicijo ni bil dejaven v politični sferi, Trump pa je medtem brisal ključne elemente politike njegove administracije. Trenutni predsednik med drugim v javnosti Obamo pogosto ostro kritizira, zato bi mu ta na shodu utegnil vrniti milo za drago.

Po treh mesecih počitnic je Obama začel pisati svojo biografijo, podal je le nekaj javnih izjav in sprejel le redka povabila na intervjuje. Molk je prekinil le za komentiranje pomembnih zadev, kot so priseljevanje, zdravstvo in podnebne spremembe.

